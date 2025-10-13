fechar
Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás

Disputa pelas quatro vagas na elite está acirrada após tropeços de Coritiba e Goiás, que estão no G-4. Criciúma, Novorizontino e Chapecoense vencem

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 14:50
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A Série B 2025 entra na fase decisiva com muitas emoções na disputa pelo acesso. Coritiba,, Criciúma, Novorizontino e Goiás estão no G-4 e aparecem como os principais candidatos às 4 vagas na elite.

O Coxa segue firme na liderança com 56 pontos, apesar de derrota contra o Criciúma na rodada anterior. O Criciúma vem logo atrás com 53, ao lado do Novorizontino. O Goiás soma 52 pontos e completa o G-4.

Na sequência, Chapecoense (50), Cuiabá (49), Athletico-PR (48), Remo (48), CRB (46) e Atlético-GO (45) ainda sonham com uma vaga no G-4.

Com apenas seis rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada.

  1. Coritiba - 95,7%
  2. Criciúma - 69,8%
  3. Novorizontino - 64,8%
  4. Chapecoense - 56,2%
  5. Goiás - 37,7%
  6. Athletico-PR - 36,6%
  7. Remo - 16,8%
  8. CRB - 11,1%
  9. Cuiabá - 6,4%
  10. Atlético-GO - 3,9%
  11. Avaí - 0,82%
  12. Vila Nova - 0,16%
  13. Operário-PR - 0,01%

Classificação da Série B 2025

Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 56 32 16 8 8 34 21 +13
Criciúma 53 32 15 8 9 42 29 +13
Novorizontino 53 32 14 11 7 36 27 +9
Goiás 52 32 14 10 8 36 29 +7
Chapecoense 50 31 15 5 11 43 30 +13
Cuiabá 49 32 13 10 9 38 35 +3
Athletico-PR 48 31 14 6 11 44 41 +3
Remo 48 31 12 12 7 36 29 +7
CRB 46 31 14 4 13 36 31 +5
Atlético-GO 45 31 11 12 8 35 30 +5
Avaí 43 31 11 10 10 39 33 +6
Vila Nova 43 32 11 10 11 32 33 -1
Operário-PR 39 32 10 9 13 32 36 -4
América-MG 37 32 10 7 15 34 39 -5
Athletic 37 32 10 7 15 37 44 -7
Ferroviária 36 31 8 12 11 34 40 -6
Botafogo-SP 32 31 8 8 15 26 46 -20
Amazonas 31 32 7 10 15 33 48 -15
Volta Redonda 31 31 7 10 14 19 34 -15
Paysandu 26 31 5 11 15 26 37 -11

