Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás
Disputa pelas quatro vagas na elite está acirrada após tropeços de Coritiba e Goiás, que estão no G-4. Criciúma, Novorizontino e Chapecoense vencem
A Série B 2025 entra na fase decisiva com muitas emoções na disputa pelo acesso. Coritiba,, Criciúma, Novorizontino e Goiás estão no G-4 e aparecem como os principais candidatos às 4 vagas na elite.
O Coxa segue firme na liderança com 56 pontos, apesar de derrota contra o Criciúma na rodada anterior. O Criciúma vem logo atrás com 53, ao lado do Novorizontino. O Goiás soma 52 pontos e completa o G-4.
Na sequência, Chapecoense (50), Cuiabá (49), Athletico-PR (48), Remo (48), CRB (46) e Atlético-GO (45) ainda sonham com uma vaga no G-4.
Com apenas seis rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.
Chance de acesso para a Série A 2026
As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada.
- Coritiba - 95,7%
- Criciúma - 69,8%
- Novorizontino - 64,8%
- Chapecoense - 56,2%
- Goiás - 37,7%
- Athletico-PR - 36,6%
- Remo - 16,8%
- CRB - 11,1%
- Cuiabá - 6,4%
- Atlético-GO - 3,9%
- Avaí - 0,82%
- Vila Nova - 0,16%
- Operário-PR - 0,01%
Classificação da Série B 2025
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Coritiba
|56
|32
|16
|8
|8
|34
|21
|+13
|Criciúma
|53
|32
|15
|8
|9
|42
|29
|+13
|Novorizontino
|53
|32
|14
|11
|7
|36
|27
|+9
|Goiás
|52
|32
|14
|10
|8
|36
|29
|+7
|Chapecoense
|50
|31
|15
|5
|11
|43
|30
|+13
|Cuiabá
|49
|32
|13
|10
|9
|38
|35
|+3
|Athletico-PR
|48
|31
|14
|6
|11
|44
|41
|+3
|Remo
|48
|31
|12
|12
|7
|36
|29
|+7
|CRB
|46
|31
|14
|4
|13
|36
|31
|+5
|Atlético-GO
|45
|31
|11
|12
|8
|35
|30
|+5
|Avaí
|43
|31
|11
|10
|10
|39
|33
|+6
|Vila Nova
|43
|32
|11
|10
|11
|32
|33
|-1
|Operário-PR
|39
|32
|10
|9
|13
|32
|36
|-4
|América-MG
|37
|32
|10
|7
|15
|34
|39
|-5
|Athletic
|37
|32
|10
|7
|15
|37
|44
|-7
|Ferroviária
|36
|31
|8
|12
|11
|34
|40
|-6
|Botafogo-SP
|32
|31
|8
|8
|15
|26
|46
|-20
|Amazonas
|31
|32
|7
|10
|15
|33
|48
|-15
|Volta Redonda
|31
|31
|7
|10
|14
|19
|34
|-15
|Paysandu
|26
|31
|5
|11
|15
|26
|37
|-11