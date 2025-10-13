Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disputa pelas quatro vagas na elite está acirrada após tropeços de Coritiba e Goiás, que estão no G-4. Criciúma, Novorizontino e Chapecoense vencem

A Série B 2025 entra na fase decisiva com muitas emoções na disputa pelo acesso. Coritiba,, Criciúma, Novorizontino e Goiás estão no G-4 e aparecem como os principais candidatos às 4 vagas na elite.

O Coxa segue firme na liderança com 56 pontos, apesar de derrota contra o Criciúma na rodada anterior. O Criciúma vem logo atrás com 53, ao lado do Novorizontino. O Goiás soma 52 pontos e completa o G-4.

Na sequência, Chapecoense (50), Cuiabá (49), Athletico-PR (48), Remo (48), CRB (46) e Atlético-GO (45) ainda sonham com uma vaga no G-4.

Com apenas seis rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada.

Coritiba - 95,7%

Criciúma - 69,8% Novorizontino - 64,8%

Chapecoense - 56,2%

Goiás - 37,7%

Athletico-PR - 36,6%

Remo - 16,8%

CRB - 11,1%

Cuiabá - 6,4%

Atlético-GO - 3,9%

Avaí - 0,82% Vila Nova - 0,16%

Operário-PR - 0,01%



Classificação da Série B 2025