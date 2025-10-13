fechar
CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário e escalações

CRB busca manter a boa campanha na 9ª posição, enquanto a equipe da Ferroviária luta para se afastar da zona de rebaixamento na Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 13:38
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB - Reprodução: Francisco Cedrim/ CRB

CRB e Ferroviária se enfrentam pela 32ª rodada da Série B 2025. A partida será disputada nesta segunda-feira (13), a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

O CRB chega à reta final da competição firme na 9ª posição, buscando manter a boa campanha com 14 vitórias.

Já a Ferroviária luta para se manter fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar e precisando somar pontos para garantir a permanência.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre CRB e Ferroviária contará com transmissão ao vivo do Disney+ Premium (streaming) e ESPN (canal fechado)

Ficha de jogo

  • Data: 13/10/2025
  • Horário: 21h30
  • Local: Rei Pelé
  • Rodada: 32
  • Onde assistir: Disney + e ESPN

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto.

