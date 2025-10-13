CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

CRB busca manter a boa campanha na 9ª posição, enquanto a equipe da Ferroviária luta para se afastar da zona de rebaixamento na Série B.

CRB e Ferroviária se enfrentam pela 32ª rodada da Série B 2025. A partida será disputada nesta segunda-feira (13), a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

O CRB chega à reta final da competição firme na 9ª posição, buscando manter a boa campanha com 14 vitórias.

Já a Ferroviária luta para se manter fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar e precisando somar pontos para garantir a permanência.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre CRB e Ferroviária contará com transmissão ao vivo do Disney+ Premium (streaming) e ESPN (canal fechado)

Ficha de jogo

Data: 13/10/2025

13/10/2025 Horário: 21h30

21h30 Local: Rei Pelé

Rei Pelé Rodada: 32

32 Onde assistir: Disney + e ESPN

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto.