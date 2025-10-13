CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário e escalações
CRB busca manter a boa campanha na 9ª posição, enquanto a equipe da Ferroviária luta para se afastar da zona de rebaixamento na Série B.
CRB e Ferroviária se enfrentam pela 32ª rodada da Série B 2025. A partida será disputada nesta segunda-feira (13), a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.
O CRB chega à reta final da competição firme na 9ª posição, buscando manter a boa campanha com 14 vitórias.
Já a Ferroviária luta para se manter fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar e precisando somar pontos para garantir a permanência.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre CRB e Ferroviária contará com transmissão ao vivo do Disney+ Premium (streaming) e ESPN (canal fechado)
Ficha de jogo
- Data: 13/10/2025
- Horário: 21h30
- Local: Rei Pelé
- Rodada: 32
- Onde assistir: Disney + e ESPN
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
CRB
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.
Ferroviária
Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto.