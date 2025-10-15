Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disputa pelas vagas na elite está acirrada após tropeços de Coritiba e Goiás, que estão no G-4. Remo vence o clássico e se aproxima da zona de acesso

A Série B 2025 vive momento decisivo. São muitas emoções na disputa pelo acesso à Série A. No momento, Coritiba, Criciúma, Novorizontino e Goiás são os grandes candidatos à subirem para a primeira divisão.

Derrotado pelo Cuiabá na rodada anterior, pelo placar de 1 a 0, o Coritiba segue na liderança, com 56 pontos, mas com uma distância menor em relação a Criciúma e Novorizontino, que possuem três pontos a menos.

O Goiás fecha o G-4, com 52 pontos. Chapecoense (51), Remo (51), Athletico-PR (49) e Cuiabá (49), também estão vivos na briga pelo acesso.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira os clubes que ainda podem subir para a Série A 2026.

Coritiba - 93,5%

Criciúma - 71,8% Novorizontino - 65,7%

Chapecoense - 48,2%

Goiás - 38,6%

Remo - 31,0% Athletico-PR - 28,8%

Cuiabá - 13,8% CRB - 6,7% Atlético-GO - 1,3% Avaí - 0,42% Vila Nova - 0,14%



Classificação da Série B 2025