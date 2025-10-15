Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás
Disputa pelas vagas na elite está acirrada após tropeços de Coritiba e Goiás, que estão no G-4. Remo vence o clássico e se aproxima da zona de acesso
A Série B 2025 vive momento decisivo. São muitas emoções na disputa pelo acesso à Série A. No momento, Coritiba, Criciúma, Novorizontino e Goiás são os grandes candidatos à subirem para a primeira divisão.
Derrotado pelo Cuiabá na rodada anterior, pelo placar de 1 a 0, o Coritiba segue na liderança, com 56 pontos, mas com uma distância menor em relação a Criciúma e Novorizontino, que possuem três pontos a menos.
O Goiás fecha o G-4, com 52 pontos. Chapecoense (51), Remo (51), Athletico-PR (49) e Cuiabá (49), também estão vivos na briga pelo acesso.
Chance de acesso para a Série A 2026
As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira os clubes que ainda podem subir para a Série A 2026.
- Coritiba - 93,5%
- Criciúma - 71,8%
- Novorizontino - 65,7%
- Chapecoense - 48,2%
- Goiás - 38,6%
- Remo - 31,0%
- Athletico-PR - 28,8%
- Cuiabá - 13,8%
- CRB - 6,7%
- Atlético-GO - 1,3%
- Avaí - 0,42%
- Vila Nova - 0,14%
Classificação da Série B 2025
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Coritiba
|56
|32
|16
|8
|8
|34
|21
|13
|Criciúma
|53
|32
|15
|8
|9
|42
|29
|13
|Novorizontino
|53
|32
|14
|11
|7
|36
|27
|9
|Goiás
|52
|32
|14
|10
|8
|36
|29
|7
|Chapecoense
|51
|32
|15
|6
|11
|44
|31
|13
|Remo
|51
|32
|13
|12
|7
|39
|31
|8
|Athletico-PR
|49
|32
|14
|7
|11
|45
|42
|3
|Cuiabá
|49
|32
|13
|10
|9
|38
|35
|3
|CRB
|47
|32
|14
|5
|13
|38
|33
|5
|Atlético-GO
|45
|32
|11
|12
|9
|35
|33
|2
|Avaí
|44
|32
|11
|11
|10
|40
|34
|6
|Vila Nova
|43
|32
|11
|10
|11
|32
|33
|-1
|Operário
|39
|32
|10
|9
|13
|32
|36
|-4
|América-MG
|37
|32
|10
|7
|15
|34
|39
|-5
|Athletic
|37
|32
|10
|7
|15
|37
|44
|-7
|Ferroviária
|37
|32
|8
|13
|11
|36
|42
|-6
|Volta Redonda
|34
|32
|8
|10
|14
|22
|34
|-12
|Botafogo-SP
|33
|32
|8
|9
|15
|27
|47
|-20
|Amazonas
|31
|32
|7
|10
|15
|33
|48
|-15
|Paysandu
|30
|32
|7
|9
|16
|28
|50
|-22