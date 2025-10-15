fechar
Serie B | Notícia

Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma e Goiás

Disputa pelas vagas na elite está acirrada após tropeços de Coritiba e Goiás, que estão no G-4. Remo vence o clássico e se aproxima da zona de acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 16:55
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Andre Borges/CBF

A Série B 2025 vive momento decisivo. São muitas emoções na disputa pelo acesso à Série A. No momento, Coritiba, Criciúma, Novorizontino e Goiás são os grandes candidatos à subirem para a primeira divisão.

Derrotado pelo Cuiabá na rodada anterior, pelo placar de 1 a 0, o Coritiba segue na liderança, com 56 pontos, mas com uma distância menor em relação a Criciúma e Novorizontino, que possuem três pontos a menos.

O Goiás fecha o G-4, com 52 pontos. Chapecoense (51), Remo (51), Athletico-PR (49) e Cuiabá (49), também estão vivos na briga pelo acesso.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira os clubes que ainda podem subir para a Série A 2026.

  1. Coritiba - 93,5%
  2. Criciúma - 71,8%
  3. Novorizontino - 65,7%
  4. Chapecoense - 48,2%
  5. Goiás - 38,6%
  6. Remo - 31,0%
  7. Athletico-PR - 28,8%
  8. Cuiabá - 13,8%
  9. CRB - 6,7%
  10. Atlético-GO - 1,3%
  11. Avaí - 0,42%
  12. Vila Nova - 0,14%

Leia Também

Classificação da Série B 2025

Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 56 32 16 8 8 34 21 13
Criciúma 53 32 15 8 9 42 29 13
Novorizontino 53 32 14 11 7 36 27 9
Goiás 52 32 14 10 8 36 29 7
Chapecoense 51 32 15 6 11 44 31 13
Remo 51 32 13 12 7 39 31 8
Athletico-PR 49 32 14 7 11 45 42 3
Cuiabá 49 32 13 10 9 38 35 3
CRB 47 32 14 5 13 38 33 5
Atlético-GO 45 32 11 12 9 35 33 2
Avaí 44 32 11 11 10 40 34 6
Vila Nova 43 32 11 10 11 32 33 -1
Operário 39 32 10 9 13 32 36 -4
América-MG 37 32 10 7 15 34 39 -5
Athletic 37 32 10 7 15 37 44 -7
Ferroviária 37 32 8 13 11 36 42 -6
Volta Redonda 34 32 8 10 14 22 34 -12
Botafogo-SP 33 32 8 9 15 27 47 -20
Amazonas 31 32 7 10 15 33 48 -15
Paysandu 30 32 7 9 16 28 50 -22

Leia também

