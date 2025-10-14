Transmissão Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo online: confira onde assistir
Índio Condá venceu seus três jogos na Série B e busca nova vitória para voltar ao G-4. Pantera vem de resultado positivo e quer sair da zona da degola
Nesta terça-feira (14/10), às 19h30 (horário de Brasília), Chapecoense e Botafogo-SP se enfrentam na Arena Condá, em Chapecó (SC), em partida válida pela 32ª rodada da Série B.
Onde assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar a transmissão.
Como chegam as equipes
A Chape vive boa fase e vem de vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Ferroviária e, com 50 pontos, ocupa a 5ª posição. Uma nova vitória irá recolocar o Índio Condá no G-4.
Já o Botafogo-SP encerrou uma sequência ruim ao vencer o Paysandu por 1 a 0 na última rodada. No entanto, a Pantera continua na zona de rebaixamento com 32 pontos, quatro atrás do primeiro time fora do Z4.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 19h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 32
- Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, João Paulo, Victor Caetano e Walter Clar; David, Rafael Carvalheira, Pedro Martins e Giovanni Augusto; Neto Pessoa e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.
Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Vilar, Ericson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino e Marquinho; Gabriel Barros, Guilherme Queiroz e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo (interino)