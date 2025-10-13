fechar
Onde assistir | Notícia

Portugal x Hungria: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Lusos venceram suas três últimas partidas, mas tiveram dificuldades para superar a Irlanda na rodada anterior. Cristiano Ronaldo vai à campo em Lisboa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 16:05
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal - Reprodução/ Instagram

Portugal e Hungria se enfrentam nesta terça-feira (14/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.

Como chegam as equipes

No Grupo F, Portugal tem sido dominante. Os Lusos venceram a Armênia por 5 a 0 na estreia e mostraram força nas rodadas seguintes. No entanto, os portugueses vem de vitória difícil sobre a Irlanda, por 1 a 0, com direito à pênalti perdido por Cristiano Ronaldo.

Caso vençam o jogo e a Armênia não vença a Irlanda, os lusitanos garantirão a classificação antecipada para a Copa do Mundo.

A Hungria, embora com elenco menos estrelado, mostrou potencial competitivo e está entre os principais concorrentes de Portugal. Na rodada anterior, os Magiares venceram a Armênia, pelo placar de 2 a 0.

Onde assistir Portugal x Hungria ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 7
  • Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: SporTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio E Nuno Mendes; Rúben Neves E Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

Hungria: Tóth; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Schäfer e Szoboszlai; Sallai e Varga. Técnico: Marco Rossi

Leia também

Islândia x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias Copa do Mundo

Islândia x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Islândia x França ao vivo online: confira onde assistir
Eliminatórias Copa do Mundo

Transmissão Islândia x França ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags