Portugal x Hungria: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Lusos venceram suas três últimas partidas, mas tiveram dificuldades para superar a Irlanda na rodada anterior. Cristiano Ronaldo vai à campo em Lisboa
Portugal e Hungria se enfrentam nesta terça-feira (14/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.
Como chegam as equipes
No Grupo F, Portugal tem sido dominante. Os Lusos venceram a Armênia por 5 a 0 na estreia e mostraram força nas rodadas seguintes. No entanto, os portugueses vem de vitória difícil sobre a Irlanda, por 1 a 0, com direito à pênalti perdido por Cristiano Ronaldo.
Caso vençam o jogo e a Armênia não vença a Irlanda, os lusitanos garantirão a classificação antecipada para a Copa do Mundo.
A Hungria, embora com elenco menos estrelado, mostrou potencial competitivo e está entre os principais concorrentes de Portugal. Na rodada anterior, os Magiares venceram a Armênia, pelo placar de 2 a 0.
Onde assistir Portugal x Hungria ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 7
- Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio E Nuno Mendes; Rúben Neves E Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez
Hungria: Tóth; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Schäfer e Szoboszlai; Sallai e Varga. Técnico: Marco Rossi