fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Islândia x França ao vivo online: confira onde assistir

Franceses venceram seus três primeiros jogos nas Eliminatórias e devem garantir vaga tranquila na Copa, mas não poderão contar com Mbappé, lesionado

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 15:08
Jogadores da Seleção Francesa comemoram gol
Jogadores da Seleção Francesa comemoram gol - Reprodução: Instagram/ Seleção Francesa

Nesta segunda-feira (13/10), Islândia e França medem forças em duelo válido pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, às 15h45 (horário de Brasília).

Onde assistir Islândia x França ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV. Os assinantes do pacote de canais ao vivo da plataforma de streaming Globoplay também poderão acompanhar o jogo.

Como chegam as seleções

A Islândia começou as Eliminatórias com vitória, mas vem de derrotas diante da França e da Ucrânia. O país está em terceiro lugar no Grupo D e espera, ao menos, brigar por uma vaga na repescagem.

Les Bleus lideram o Grupo D das Eliminatórias da UEFA, com três vitórias em três jogos. Na rodada anterior, os franceses venceram o Azerbaijão, por 3 a 0.

No entanto, na próxima partida, a equipe não poderá contar com Mbappé, cortado após lesão sofrida no último jogo.

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (13/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 4
  • Local: Laugardalsvöllur, em Reyjkjavík (Islândia)
  • Onde Assistir: SporTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Islândia: Olafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson e Ellertsson; Haraldsson, Jóhannesson, Þorsteinsson e Gudmundsson; Andri Gudjohnsen e Magnússon. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Theo  Hernández; Camavinga, Rabiot, Olise e Coman; Mateta e Ekitike. Técnico: Didier Deschamps

Leia também

Islândia x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias Copa do Mundo

Islândia x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Sarkozy terá data de prisão definida nesta segunda; saiba motivo
JUSTIÇA

Sarkozy terá data de prisão definida nesta segunda; saiba motivo

Compartilhe

Tags