Transmissão Islândia x França ao vivo online: confira onde assistir
Franceses venceram seus três primeiros jogos nas Eliminatórias e devem garantir vaga tranquila na Copa, mas não poderão contar com Mbappé, lesionado
Nesta segunda-feira (13/10), Islândia e França medem forças em duelo válido pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, às 15h45 (horário de Brasília).
Onde assistir Islândia x França ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV. Os assinantes do pacote de canais ao vivo da plataforma de streaming Globoplay também poderão acompanhar o jogo.
Como chegam as seleções
A Islândia começou as Eliminatórias com vitória, mas vem de derrotas diante da França e da Ucrânia. O país está em terceiro lugar no Grupo D e espera, ao menos, brigar por uma vaga na repescagem.
Les Bleus lideram o Grupo D das Eliminatórias da UEFA, com três vitórias em três jogos. Na rodada anterior, os franceses venceram o Azerbaijão, por 3 a 0.
No entanto, na próxima partida, a equipe não poderá contar com Mbappé, cortado após lesão sofrida no último jogo.
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (13/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 4
- Local: Laugardalsvöllur, em Reyjkjavík (Islândia)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Islândia: Olafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson e Ellertsson; Haraldsson, Jóhannesson, Þorsteinsson e Gudmundsson; Andri Gudjohnsen e Magnússon. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.
França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Theo Hernández; Camavinga, Rabiot, Olise e Coman; Mateta e Ekitike. Técnico: Didier Deschamps