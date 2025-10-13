fechar
Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Porto Rico joga o amistoso para testar novas estratégias, enquanto a Argentina, já classificada, busca ajustes táticos e testes para o Mundial.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 15:55
Julián Álvarez abraça Messi após gol da Argentina
Julián Álvarez abraça Messi após gol da Argentina - Instagram/AFA

Porto Rico e Argentina entram em campo nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em um amistoso. A partida será realizada no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Como chegam as equipes?

Porto Rico chega ao amistoso sem chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026 e aproveitará o jogo contra a Argentina para testar novas formações e estratégias, visando o próximo ciclo da equipe.

A Argentina, líder das Eliminatórias Sul-Americanas e já garantida na Copa, encara o duelo como oportunidade para realizar ajustes táticos e testar jogadores, preparando-se para o Mundial do próximo ano.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Porto Rico e Argentina contará com transmissão ao vivo do canal da CazéTV.

Ficha de jogo

  • Partida: Amistoso internacional
  • Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)
  • Transmissão: CazéTV (ao vivo)

Prováveis escalações

Porto Rico

Cutler, Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti. Técnico: Charlie Trout

Argentina

Martínez, Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone. Técnico: Lionel Scaloni

