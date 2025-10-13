Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Porto Rico joga o amistoso para testar novas estratégias, enquanto a Argentina, já classificada, busca ajustes táticos e testes para o Mundial.
Porto Rico e Argentina entram em campo nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em um amistoso. A partida será realizada no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.
Como chegam as equipes?
Porto Rico chega ao amistoso sem chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026 e aproveitará o jogo contra a Argentina para testar novas formações e estratégias, visando o próximo ciclo da equipe.
A Argentina, líder das Eliminatórias Sul-Americanas e já garantida na Copa, encara o duelo como oportunidade para realizar ajustes táticos e testar jogadores, preparando-se para o Mundial do próximo ano.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Porto Rico e Argentina contará com transmissão ao vivo do canal da CazéTV.
Ficha de jogo
- Partida: Amistoso internacional
- Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)
- Transmissão: CazéTV (ao vivo)
Prováveis escalações
Porto Rico
Cutler, Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti. Técnico: Charlie Trout
Argentina
Martínez, Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone. Técnico: Lionel Scaloni