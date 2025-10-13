Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Paysandu luta para escapar da lanterna da Série B, enquanto o Remo, em boa fase, busca vitória para seguir na briga por uma vaga na Série A.
Paysandu e Remo entram em campo nesta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será realizada no Mangueirão, em Belém.
Como chegam as equipes?
O Paysandu chega ao clássico em situação delicada, ocupando a lanterna da Série B e somando apenas 26 pontos.
Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, o time precisa da vitória para tentar escapar do rebaixamento e ainda sonhar com a permanência na competição.
O Remo, por outro lado, vem em ótima fase, embalado por três vitórias consecutivas na Série B.
Com 48 pontos e na sétima colocação, o Leão Azul busca manter o bom momento e vencer o clássico para seguir na briga por uma vaga na Série A do Brasileirão do próximo ano.
Onde assistir ao vivo?
Paysandu x Remo contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming do Disney +.
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2025 – 32ª rodada
- Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
- Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)
- Transmissão: Disney+ (streaming)
Prováveis escalações
Paysandu
Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson Gabriel, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, Marlon, André Lima, Denner, Garcez, Diogo Barbosa. Técnico: Márcio Fernandes.
Remo
Marcelo Rangel, Nathan, Klaus, Kayky Almeida, Sávio; Nathan Camargo, Caio Vinícius, Hernández, Ferreira, Tachtsidis; Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.