fechar
Onde assistir | Notícia

Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Paysandu luta para escapar da lanterna da Série B, enquanto o Remo, em boa fase, busca vitória para seguir na briga por uma vaga na Série A.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 15:31
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B - Reprodução/ Remo

Paysandu e Remo entram em campo nesta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será realizada no Mangueirão, em Belém.

Como chegam as equipes?

O Paysandu chega ao clássico em situação delicada, ocupando a lanterna da Série B e somando apenas 26 pontos.

Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, o time precisa da vitória para tentar escapar do rebaixamento e ainda sonhar com a permanência na competição.

O Remo, por outro lado, vem em ótima fase, embalado por três vitórias consecutivas na Série B.

Com 48 pontos e na sétima colocação, o Leão Azul busca manter o bom momento e vencer o clássico para seguir na briga por uma vaga na Série A do Brasileirão do próximo ano.

Onde assistir ao vivo?

Paysandu x Remo contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming do Disney +.

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2025 – 32ª rodada
  • Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)
  • Transmissão: Disney+ (streaming)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Paysandu

Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson Gabriel, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, Marlon, André Lima, Denner, Garcez, Diogo Barbosa. Técnico: Márcio Fernandes.

Remo

Marcelo Rangel, Nathan, Klaus, Kayky Almeida, Sávio; Nathan Camargo, Caio Vinícius, Hernández, Ferreira, Tachtsidis; Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.

Leia também

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias

País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags