Náutico: Hélio dos Anjos afirma que não recebeu proposta do Goiás e sinaliza desejo de continuar seu projeto

O treinador, de 67 anos, é um velho conhecido do futebol brasileiro e poderá receber várias propostas após a excelente temporada no comando do Timbu.

Após o término da temporada com o Náutico, diversas especulações começaram a surgir envolvendo o nome do treinador Hélio dos Anjos, incluindo uma suposta sondagem do Goiás para ajudá-lo na busca pelo acesso à Série A nesta reta final da segunda divisão.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (13) à Rádio Jornal, Hélio afirmou que não recebeu nenhuma ligação do time goiano e reacendeu a expectativa de sua permanência, destacando que está interessado no projeto do clube alvirrubro.

"O Goiás tem uma coisa muito parecida com o Náutico. Tudo que acontece de instabilidade, fala-se do meu nome. Do Goiás, a única pessoa que falou comigo foi o Mancini, que é um grande amigo meu. Ligou e me mandou os parabéns pelo nome", disse o técnico.

"O pessoal da imprensa lá de Goiás me ligou hoje, mas ninguém me procurou. Tenho bom trânsito no Goiás, mas conheço poucos da atual gestão. Não sou treinador de seis jogos. Tenho 60 anos e, hoje, me empolgo é com projeto. Sendo sincero, estou interessado no projeto do Náutico", completou.

Apesar da suposta proposta, o Goiás anunciou nesta segunda-feira à noite o seu novo treinador. Fábio Carille assumiu o comando do Esmeraldino e terá a missão de levar o time à Série A.

Treinador aguarda definição das eleições

Hélio foi bem claro em sua coletiva após o acesso do Náutico à Série B de 2026 ao afirmar que não trabalharia de forma alguma com a oposição ao longo do próximo ano, algo que pode pesar bastante na decisão do treinador sobre permanecer no comando técnico do time alvirrubro.

Um dos fatores que mais pode influenciar sua saída, além de uma boa proposta, é a demora para a realização das eleições.

Bruno Becker, atual presidente do clube, já demonstrou interesse em antecipá-las, visando agilizar o planejamento e aumentar a chance de Hélio permanecer para a próxima temporada.

Confira a entrevista no Fórum Esportivo na íntegra