Copa do Brasil 2025: confira a data do sorteio de mandos de campo das semifinais e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (15) a data do sorteio de mandos de campo das semifinais da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (15) que realizará na próxima quarta (22) o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil 2025.

O evento terá início às 17h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ).

Os confrontos das semifinais já estão definidos com base no sorteio da 5ª fase: Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense.

Com a mudança no calendário, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que os jogos da semifinal serão disputados em dezembro. Os dias-base para a bola rolar são 10 e 14 do mês citados.

Sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil 2025

Data do sorteio: quarta-feira, 22 de outubro de 2025

quarta-feira, 22 de outubro de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro

sede da CBF, no Rio de Janeiro Onde assistir: canal da CBF no YouTube

Como e onde assistir ao sorteio ao vivo?

Para assistir ao sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil 2025 ao vivo, siga este passo a passo: