Copa do Brasil 2025: confira a data do sorteio de mandos de campo das semifinais e onde assistir ao vivo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (15) a data do sorteio de mandos de campo das semifinais da competição.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (15) que realizará na próxima quarta (22) o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil 2025.
O evento terá início às 17h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ).
Os confrontos das semifinais já estão definidos com base no sorteio da 5ª fase: Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense.
Com a mudança no calendário, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que os jogos da semifinal serão disputados em dezembro. Os dias-base para a bola rolar são 10 e 14 do mês citados.
Sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil 2025
- Data do sorteio: quarta-feira, 22 de outubro de 2025
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro
- Onde assistir: canal da CBF no YouTube
Como e onde assistir ao sorteio ao vivo?
Para assistir ao sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil 2025 ao vivo, siga este passo a passo:
- Acesse o YouTube: Abra o site ou o aplicativo do YouTube em seu celular, tablet ou computador.
- Busque pelo canal oficial da CBF: No campo de pesquisa, digite CBF e selecione o canal oficial.
- Encontre a transmissão ao vivo: Procure pelo link ou vídeo indicado para o sorteio, que normalmente fica disponível alguns minutos antes do início.
- Clique em “Assistir ao vivo”: A transmissão começará automaticamente no horário marcado, às 17h (horário de Brasília).