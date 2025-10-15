Lote de água mineral é recolhido em SP após homem ser internado com sintomas de intoxicação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prefeitura de Garça, no interior paulista, orientou a população a não consumir a água da marca Mineratta até que o caso seja esclarecido

Clique aqui e escute a matéria

A prefeitura de Garça, cidade do interior de São Paulo, determinou o recolhimento de um lote de água mineral da marca Mineratta após um homem ser internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com sintomas de intoxicação.

A Vigilância Sanitária e a polícia local já apreenderam parte do lote suspeito. Em comunicado, o secretário de saúde da cidade, Pedro Scartezini, orientou a população a não consumir a água da marca até que a causa da intoxicação seja devidamente esclarecida.

Segundo a prefeitura, o paciente que apresentou os sintomas "recebeu todo o suporte necessário e passa bem".

Empresa diz que está acompanhando o caso

A DBG Distribuidora de Bebidas Garça, responsável pela comercialização do produto na cidade, informou em nota que tomou conhecimento do caso pelas redes sociais e que está acompanhando a situação junto ao fabricante.

"Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente", diz o comunicado da empresa.

O caso acende um alerta para a segurança no consumo de produtos industrializados, reforçando a importância da fiscalização e da atenção do consumidor à procedência e integridade das embalagens.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />