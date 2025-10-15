Lote de água mineral é recolhido em SP após homem ser internado com sintomas de intoxicação
Prefeitura de Garça, no interior paulista, orientou a população a não consumir a água da marca Mineratta até que o caso seja esclarecido
A prefeitura de Garça, cidade do interior de São Paulo, determinou o recolhimento de um lote de água mineral da marca Mineratta após um homem ser internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com sintomas de intoxicação.
A Vigilância Sanitária e a polícia local já apreenderam parte do lote suspeito. Em comunicado, o secretário de saúde da cidade, Pedro Scartezini, orientou a população a não consumir a água da marca até que a causa da intoxicação seja devidamente esclarecida.
Segundo a prefeitura, o paciente que apresentou os sintomas "recebeu todo o suporte necessário e passa bem".
Empresa diz que está acompanhando o caso
A DBG Distribuidora de Bebidas Garça, responsável pela comercialização do produto na cidade, informou em nota que tomou conhecimento do caso pelas redes sociais e que está acompanhando a situação junto ao fabricante.
"Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente", diz o comunicado da empresa.
O caso acende um alerta para a segurança no consumo de produtos industrializados, reforçando a importância da fiscalização e da atenção do consumidor à procedência e integridade das embalagens.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
