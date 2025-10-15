Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Tricolor gaúcho tenta reagir após polêmica derrota, enquanto a equipe paulista busca reencontrar o caminho das vitórias neste jogo.
Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
Grêmio e São Paulo chegam pressionados para o duelo.
O time gaúcho tenta se recuperar da polêmica derrota para o Red Bull Bragantino e ocupa o 13º lugar com 33 pontos.
Já o Tricolor paulista, que vem de revés por 3 a 2 diante do Palmeiras, busca reencontrar o caminho das vitórias e aparece na 8ª posição, com 38 pontos. Ambos têm desfalques importantes por lesão.
Onde assistir ao vivo?
A partida desta quinta-feira terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro, 19h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Prováveis escalações
Grêmio
Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson (Alex Santana); Pavón (Amuzu), André Henrique e Kike Olivera (Aravena). Técnico: Mano Menezes
São Paulo
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo