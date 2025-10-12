Sergio Marone mostra barriga trincada em selfie e web se anima: ‘Delícia’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sergio Marone, ator, mostrou o abdômen trincado e peitoral saliente peludo, em um dos registros de uma galeria de fotos compartilhada na rede social, em Morro de São Paulo, na Bahia, na última sexta-feira (10).

“Você deu zoom, eu dei zoom, nós demos zoom”, “Delícia”, “Lindo”, “Coisa linda”, “Nossa, que perigo”, “Ai, seu eu tivesse sorte com um homem desse lindo”, “Lugar e homem perfeito”, “Parece um Deus grego”, “Sua beleza natural é única”, foram alguns comentários.

Fora das novelas, Sergio confessou que se afastou um pouco do gênero após Apocalipse (2017), trama da Record, que recentemente foi reprisada.

“Eu quis dar um tempo, de fato, porque “Apocalipse” foi uma novela bastante desgastante para mim. Foi um personagem muito intenso e tive de desenvolver algumas técnicas ali para lidar com o processo de gravação. Meu personagem era muito verborrágico. O que me fez querer dar um tempo depois desta novela”, confessou em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

Sergio Marone. Foto: Reprodução/ Instagram

