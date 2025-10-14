"Quase Deserto" integra a 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estrelado por Angela Sarafyan, Daniel Hendler e Vinícius de Oliveira, longa marca um modelo de produção com parcerias internacionais

Após ser selecionado para a Mostra Première Brasil do Festival do Rio, “Quase Deserto” (“Almost Deserted”), novo trabalho de José Eduardo Belmonte, será exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, um dos mais importantes do gênero no país.

As sessões acontecem no dia 25 de outubro (sábado), às 21h30, no Espaço Petrobras de Cinema (Sala 1), e no dia 26 de outubro (domingo), às 15h30, na Cinemateca Brasileira (Sala Oscarito). O filme chega aos cinemas em 27 de novembro, com distribuição da Pandora Filmes.

Rodado em Detroit (Estados Unidos), “Quase Deserto” é uma coprodução entre Brasil, Uruguai e Estados Unidos, estrelada por Angela Sarafyan (Westworld), Daniel Hendler (O Abraço Partido) e Vinícius de Oliveira (Central do Brasil). Falado em três idiomas — português, espanhol e inglês —, o longa é definido pelo diretor como um “noir distorcido”, sobre deslocamento, imigração e o desejo de pertencimento em um mundo pós-pandemia.

O projeto marca uma nova fase na trajetória de José Eduardo Belmonte, que tem apostado em modelos de coprodução internacional baseados em propriedades intelectuais brasileiras. A proposta é criar histórias originais com potencial de diálogo global, reunindo profissionais de diferentes países e culturas.

“Sempre acreditei que uma das formas de falar do Brasil é colocá-lo em outra perspectiva — quando estamos fora, enxergamos melhor quem somos. “Quase Deserto” nasceu desse desejo de expandir fronteiras e propor um modelo de criação de igual para igual entre países”, conta o diretor.

A trama acompanha dois imigrantes latinos indocumentados e uma mulher americana que se cruzam em uma Detroit devastada após a pandemia. Testemunhas de um assassinato, os três iniciam uma fuga que revela tanto as ruínas da cidade quanto as contradições humanas em tempos de reconstrução.

“Apesar de ambientado em um cenário distópico, o filme tem humor e leveza. É um thriller com algo de comédia de erros, mas, acima de tudo, fala sobre a aventura humana — sobre pessoas tentando sobreviver e se reconectar”, diz Belmonte.

Cena do filme "Quase Deserto" - Divulgação

Além de Angela, Daniel e Vinícius, o elenco conta com Alessandra Negrini (O Gorila), Thaís Gulin (Bandida), Virginia Lombardo e Deborah Chenault-Green (Detroiters). “Ter um elenco e equipe internacionais foi uma das experiências mais enriquecedoras que já tive. Aprendi muito observando como essas pessoas constroem o cinema a partir de outras culturas — e, ao mesmo tempo, de igual para igual”, comenta o diretor.

Produzido por Rodrigo Sarti Werthein e Rune Tavares, da ACERE, o longa é uma coprodução com a We Are Films (Nova Iorque), Filmes do Impossível e Paramount Pictures. O roteiro é assinado por José Eduardo Belmonte, Carlos Marcelo e Pablo Stoll (Whisky). A fotografia é de Leslie Montero (AMC) e a trilha sonora, de Zepedro Gollo.

“A Mostra de São Paulo tem uma importância enorme para mim. É um espaço que valoriza o cinema independente e o encontro com o público. Em mais de 20 anos de história, tive o prazer de participar com vários filmes, entre eles “Se Nada Mais Der Certo” e “Carcereiros - O Filme”. Retornar com “Quase Deserto” é uma alegria, a Mostra representa liberdade, diversidade e diálogo, que são também o coração do filme”, conclui José Eduardo Belmonte.