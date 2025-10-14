Terror com Paolla Oliveira leva o prêmio de "Melhor Filme" pelo Júri Popular no Festival do Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Herança de Narcisa", de Clarissa Appelt e Daniel Dias, recebeu o prêmio durante cerimônia da 27ª edição realizada no último domingo (12)

Clique aqui e escute a matéria

O comentado longa-metragem de terror psicológico “Herança de Narcisa”, estrelado por Paolla Oliveira, levou o Troféu Redentor na categoria de “Melhor Filme” pelo Júri Popular na 27ª edição do Festival do Rio.

O filme, que leva direção de Clarissa Appelt e Daniel Dias, fez parte da “Mostra Première Brasil: Competição Novos Rumos”, um espaço dedicado a longas-metragens de ficção e documentários que apostam em narrativas inéditas e que apresentam as tendências na sétima arte brasileira.

“Esse filme eu fiz em homenagem à minha mãe. É uma produção para todo mundo assistir e ter vontade de abraçar sua mãe no final. Espero muito que isso toque o coração das pessoas”, comenta Clarissa Appelt, que assina a direção e o roteiro junto com Daniel Dias. “Esse é um filme sobre ancestralidade feminina e a fita vermelha representa o que nos amarra e nos separa, ao mesmo tempo”, completa.

Cartaz do filme "A Herança de Narcisa" - Divulgação

“Fazer filme é sempre uma ousadia, mas fazer um filme de gênero que conta a história de mulheres é uma ousadia maior ainda. Estou muito feliz. Parabéns a todos pelo prêmio”, disse Paolla Oliveira em sua rede social.

“Herança de Narcisa” tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros para maio de 2026.

Sobre o filme

A produção acompanha Ana (Paolla Oliveira) e o seu retorno à casa em que passou a infância após a morte recente de sua mãe, a ex-vedete Narcisa.

O casarão, localizado no Rio de Janeiro, foi a única herança deixada a ela e a seu irmão, Diego, vivido pelo ator Pedro Henrique Müller. Decidida a vender a casa e dividir o dinheiro com Diego, Ana começa a revirar o imóvel e dar início ao processo de limpeza, revelando uma herança bem diferente do que ela imaginava.

À medida que explora o local, Ana navega por um mar de antigos traumas e mistérios, passando a ser assombrada por uma maldição ancestral e pelo espírito da mãe. Para sobreviver, ela precisará confrontar as mágoas e as memórias de uma relação tóxica mal resolvida.