fechar
Filmes | Notícia

Terror com Paolla Oliveira leva o prêmio de "Melhor Filme" pelo Júri Popular no Festival do Rio

"Herança de Narcisa", de Clarissa Appelt e Daniel Dias, recebeu o prêmio durante cerimônia da 27ª edição realizada no último domingo (12)

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2025 às 19:31
Clarissa Appelt, Pedro Henrique Müller, Paolla Oliveira e Daniel Dias durante a estreia de 'Herança de Narcisa'
Clarissa Appelt, Pedro Henrique Müller, Paolla Oliveira e Daniel Dias durante a estreia de 'Herança de Narcisa' - CLAUDIO ANDRADE

Clique aqui e escute a matéria

O comentado longa-metragem de terror psicológico “Herança de Narcisa”, estrelado por Paolla Oliveira, levou o Troféu Redentor na categoria de “Melhor Filme” pelo Júri Popular na 27ª edição do Festival do Rio.

O filme, que leva direção de Clarissa Appelt e Daniel Dias, fez parte da “Mostra Première Brasil: Competição Novos Rumos”, um espaço dedicado a longas-metragens de ficção e documentários que apostam em narrativas inéditas e que apresentam as tendências na sétima arte brasileira.

“Esse filme eu fiz em homenagem à minha mãe. É uma produção para todo mundo assistir e ter vontade de abraçar sua mãe no final. Espero muito que isso toque o coração das pessoas”, comenta Clarissa Appelt, que assina a direção e o roteiro junto com Daniel Dias. “Esse é um filme sobre ancestralidade feminina e a fita vermelha representa o que nos amarra e nos separa, ao mesmo tempo”, completa.

Divulgação
Cartaz do filme "A Herança de Narcisa" - Divulgação

“Fazer filme é sempre uma ousadia, mas fazer um filme de gênero que conta a história de mulheres é uma ousadia maior ainda. Estou muito feliz. Parabéns a todos pelo prêmio”, disse Paolla Oliveira em sua rede social.

“Herança de Narcisa” tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros para maio de 2026.

Sobre o filme

A produção acompanha Ana (Paolla Oliveira) e o seu retorno à casa em que passou a infância após a morte recente de sua mãe, a ex-vedete Narcisa.

O casarão, localizado no Rio de Janeiro, foi a única herança deixada a ela e a seu irmão, Diego, vivido pelo ator Pedro Henrique Müller. Decidida a vender a casa e dividir o dinheiro com Diego, Ana começa a revirar o imóvel e dar início ao processo de limpeza, revelando uma herança bem diferente do que ela imaginava.

À medida que explora o local, Ana navega por um mar de antigos traumas e mistérios, passando a ser assombrada por uma maldição ancestral e pelo espírito da mãe. Para sobreviver, ela precisará confrontar as mágoas e as memórias de uma relação tóxica mal resolvida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Após críticas, Paolla Oliveira é exaltada com cena icônica do mambo caliente em Vale Tudo
Heleninha

Após críticas, Paolla Oliveira é exaltada com cena icônica do mambo caliente em Vale Tudo
Olinda recebe estreia de filmes sobre o Rio Paratibe e o Coco do Amaro Branco
EVENTOS

Olinda recebe estreia de filmes sobre o Rio Paratibe e o Coco do Amaro Branco

Compartilhe

Tags