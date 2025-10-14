Após críticas, Paolla Oliveira é exaltada com cena icônica do mambo caliente em Vale Tudo
Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo, foi bastante elogiada, na última segunda-feira (13), com a tão aguardada cena do “mambo caliente” da personagem na trama.
A atriz chamou atenção por reproduzir os trejeitos de Renata Sorrah, que fez a personagem na primeira versão. Não deu outra: a atriz recebeu bastante elogios na rede social X.
“Finalmente a Heleninha conseguiu dançar o seu mambo caliente”, “Perfeitas. Paola melhorou muito na versão bêbada. E a Renata combinava muito pq ela tem essa cara louca Nazaré que ajuda muito pro papel bêbada hahah”, “A única cena da Heleninha da Paola que particularmente achei realmente boa”, “Ambas são atrizes maravilhosas”, “Finalmente uma cena que me remeteu à versão original!” “Gostei da homenagem!”, foram alguns comentários.
Em julho, Paolla sofreu críticas quando a personagem surtou em uma boate, mas não pediu o famoso mambo. Na época, os internautas não pouparam críticas. “Péssima atriz e péssima autora”, “A culpa também é da Paolla”, dispararam na época.