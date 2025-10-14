fechar
Cauã Reymond deixa parte do bumbum à mostra em ensaio ousado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/10/2025 às 7:05
Cauã Reymond, ator, postou uma foto com parte do bumbum à mostra, em um dos registros do seu novo ensaio fotográfico, nesta segunda-feira (13), em seu perfil na rede social. Em outro registro, o global deixa o peitoral malhado em destaque, com corpo todo coberto de óleo.

“Uau”, “Lindo”, “O mais lindo”, “O mais lindo”, “Multiplica, Senhor”, “Gostoso”, “Odete vai até levantar das trevas depois dessa”, “Derruba a internet esse viúvo da Odete”, foram alguns comentários.

Em entrevista ao Gshow, Cauã confessou que sempre teve um cuidado especial com a alimentação, algo que não abre a mão em seu cotidiano.

“Gosto de comer bem. Penso muito na combinação dos alimentos, em como ter uma melhor digestão. E gosto de comer porções menores, com um intervalo menor de tempo. E funciona muito bem para mim. Me sinto com mais energia, menos cansado e bem alimentado”, revelou.

Cauã Reymond. Foto: Lufré/ Reprodução Instagram
Cauã Reymond. Foto: Lufré/ Reprodução Instagram

