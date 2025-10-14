Cauã Reymond deixa parte do bumbum à mostra em ensaio ousado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Cauã Reymond, ator, postou uma foto com parte do bumbum à mostra, em um dos registros do seu novo ensaio fotográfico, nesta segunda-feira (13), em seu perfil na rede social. Em outro registro, o global deixa o peitoral malhado em destaque, com corpo todo coberto de óleo.

“Uau”, “Lindo”, “O mais lindo”, “O mais lindo”, “Multiplica, Senhor”, “Gostoso”, “Odete vai até levantar das trevas depois dessa”, “Derruba a internet esse viúvo da Odete”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Wagner Moura fala sobre voltar às novelas: ‘Um compromisso enorme’

Em entrevista ao Gshow, Cauã confessou que sempre teve um cuidado especial com a alimentação, algo que não abre a mão em seu cotidiano.

“Gosto de comer bem. Penso muito na combinação dos alimentos, em como ter uma melhor digestão. E gosto de comer porções menores, com um intervalo menor de tempo. E funciona muito bem para mim. Me sinto com mais energia, menos cansado e bem alimentado”, revelou.

Cauã Reymond. Foto: Lufré/ Reprodução Instagram

Cauã Reymond. Foto: Lufré/ Reprodução Instagram

O post Cauã Reymond deixa parte do bumbum à mostra em ensaio ousado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.