Tiroteio deixa três mortos e dois feridos na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Grupo armado invadiu a rua Atalanta, em Água Fria, e abriu fogo contra moradores. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um ataque a tiros na Rua Atalanta, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, na noite do último sábado (11). Segundo a Polícia Civil, cerca de dez homens armados desceram uma escadaria do local e começaram a disparar contra um grupo de pessoas por volta das 23h50.

As vítimas fatais foram identificadas como Josias Bento da Silva, 43 anos, Allenberg Henrique da Silva de Souza, 32, e Linaldo Tenório Cavalcante Sobrinho, 46. Todos apresentavam múltiplas perfurações e já possuíam antecedentes criminais por roubo ou tráfico.

Outras duas pessoas ficaram feridas: uma jovem de 18 anos, atingida na perna enquanto passava pelo local, e um rapaz de 24 anos, também com registro de prisão anterior. Eles foram socorridos para o Hospital Agamenon Magalhães e para o Hospital da Restauração.

A polícia encontrou marcas de tiros nas paredes das casas, além de um prato e uma lâmina usados possivelmente para o preparo de drogas. A área é conhecida por ser ponto de tráfico e estava bastante movimentada no momento do ataque.

Investigação

A principal linha de investigação aponta para uma disputa entre grupos criminosos rivais pelo controle do tráfico na região. A brutalidade do ataque reforça o clima de insegurança no bairro e o impacto da criminalidade sobre os moradores, que relatam viver sob medo constante.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Saiba como acessar o JC Premium

