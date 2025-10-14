Tiroteio deixa três mortos e dois feridos na Região Metropolitana do Recife
Grupo armado invadiu a rua Atalanta, em Água Fria, e abriu fogo contra moradores. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas
Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um ataque a tiros na Rua Atalanta, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, na noite do último sábado (11). Segundo a Polícia Civil, cerca de dez homens armados desceram uma escadaria do local e começaram a disparar contra um grupo de pessoas por volta das 23h50.
As vítimas fatais foram identificadas como Josias Bento da Silva, 43 anos, Allenberg Henrique da Silva de Souza, 32, e Linaldo Tenório Cavalcante Sobrinho, 46. Todos apresentavam múltiplas perfurações e já possuíam antecedentes criminais por roubo ou tráfico.
Outras duas pessoas ficaram feridas: uma jovem de 18 anos, atingida na perna enquanto passava pelo local, e um rapaz de 24 anos, também com registro de prisão anterior. Eles foram socorridos para o Hospital Agamenon Magalhães e para o Hospital da Restauração.
A polícia encontrou marcas de tiros nas paredes das casas, além de um prato e uma lâmina usados possivelmente para o preparo de drogas. A área é conhecida por ser ponto de tráfico e estava bastante movimentada no momento do ataque.
Investigação
A principal linha de investigação aponta para uma disputa entre grupos criminosos rivais pelo controle do tráfico na região. A brutalidade do ataque reforça o clima de insegurança no bairro e o impacto da criminalidade sobre os moradores, que relatam viver sob medo constante.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.