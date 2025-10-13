fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Brasil confirma 32 casos de intoxicação por metanol; Pernambuco é o 2º estado com mais suspeitas

Balanço do Ministério da Saúde desta segunda (13) aponta 5 óbitos confirmados no país, todos em SP; Distribuição do antídoto fomepizol foi iniciada

Por Túlio Feitosa Publicado em 13/10/2025 às 20:53 | Atualizado em 13/10/2025 às 21:16
Risco de ingestão de drinques com uso de metanol
Risco de ingestão de drinques com uso de metanol - Divulgação

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu para 32, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (13). O país também investiga outras 181 notificações suspeitas da contaminação, que tem sido associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O total de óbitos confirmados pela substância permanece em cinco, todos registrados no estado de São Paulo. No entanto, outras nove mortes suspeitas continuam em investigação em todo o país para determinar se a causa foi o metanol.

São Paulo segue como o epicentro do surto, com 23 casos confirmados e 100 em investigação.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, também investigam possíveis contaminações os estados de Pernambuco, com 43 suspeitas, Espírito Santo (9 casos em investigação), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rondônia (1).

Antídotos

O Ministério da Saúde informou que já começou a distribuir para os estados um lote com 1,5 mil unidades do antídoto fomepizol, que foi recentemente adquirido de uma empresa japonesa para reforçar o tratamento dos pacientes intoxicados.

Situação em Pernambuco

Apesar de o balanço do Ministério da Saúde apontar 43 casos suspeitos, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou um boletim mais detalhado e atualizado, com dados até este domingo (12), que eleva o número total de notificações de intoxicação por metanol no estado para 48.

Desse total, 18 casos já foram descartados após investigação.

Dos 45 casos envolvendo residentes de Pernambuco, a secretaria informou a seguinte situação:

  • 7 pacientes seguem internados em unidades de saúde;
  • 25 pacientes já receberam alta;
  • 6 óbitos foram registrados, mas três deles já foram descartados para a intoxicação (em Olinda, João Alfredo e Paudalho);
  • As três mortes que permanecem em investigação ocorreram em Lajedo (2) e Surubim (1);
  • 6 pacientes abandonaram o tratamento.

