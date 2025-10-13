Brasil confirma 32 casos de intoxicação por metanol; Pernambuco é o 2º estado com mais suspeitas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Balanço do Ministério da Saúde desta segunda (13) aponta 5 óbitos confirmados no país, todos em SP; Distribuição do antídoto fomepizol foi iniciada

Clique aqui e escute a matéria

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu para 32, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (13). O país também investiga outras 181 notificações suspeitas da contaminação, que tem sido associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O total de óbitos confirmados pela substância permanece em cinco, todos registrados no estado de São Paulo. No entanto, outras nove mortes suspeitas continuam em investigação em todo o país para determinar se a causa foi o metanol.

São Paulo segue como o epicentro do surto, com 23 casos confirmados e 100 em investigação.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, também investigam possíveis contaminações os estados de Pernambuco, com 43 suspeitas, Espírito Santo (9 casos em investigação), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rondônia (1).

Antídotos

O Ministério da Saúde informou que já começou a distribuir para os estados um lote com 1,5 mil unidades do antídoto fomepizol, que foi recentemente adquirido de uma empresa japonesa para reforçar o tratamento dos pacientes intoxicados.

Situação em Pernambuco

Apesar de o balanço do Ministério da Saúde apontar 43 casos suspeitos, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou um boletim mais detalhado e atualizado, com dados até este domingo (12), que eleva o número total de notificações de intoxicação por metanol no estado para 48.

Desse total, 18 casos já foram descartados após investigação.

Dos 45 casos envolvendo residentes de Pernambuco, a secretaria informou a seguinte situação:

7 pacientes seguem internados em unidades de saúde;

25 pacientes já receberam alta;

6 óbitos foram registrados, mas três deles já foram descartados para a intoxicação (em Olinda, João Alfredo e Paudalho);

As três mortes que permanecem em investigação ocorreram em Lajedo (2) e Surubim (1);

6 pacientes abandonaram o tratamento.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />