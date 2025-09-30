fechar
Futebol | Notícia

Copa do Brasil 2026 pode ter 212 times, cinco fases e Final em jogo único

Calendário do futebol brasileiro deve passar por ajustes para a próxima temporada e Copa do Brasil deve ser uma das competições com mais alterações

Por Victor Peixoto Publicado em 30/09/2025 às 16:09
Copa do Brasil 2025
Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

O calendário do futebol brasileiro deverá passar por mudanças significativas a partir de 2026 e, segundo o ge, a Copa do Brasil é uma das competições que mais deverá sofrer alterações visando a diminuição de datas.

Dentro das propostas apresentadas para o novo calendário, a CBF avalia a que altera o formato de disputa da competição, que passaria a ter cinco fases em jogo único anteriores às oitavas-de-final, que, assim como as quartas e a semifinal seria disputada em jogos de ida e volta.

Final, por sua vez, seria também disputada em jogo único, algo inédito na história da competição, possivelmente em um estádio previamente definido, tal como acontece na Libertadores e Champions League, por exemplo, e encerraria a temporada, ocorrendo após o Brasileirão.

Outra proposta que, ainda segundo a publicação do ge, teria perdido força é de apenas jogos únicos em todas as fases da Copa do Brasil, à exceção da Final, que seria disputada em jogo único.

Copa do Brasil de 2026 pode ter até 212 times

Segundo publicação do perfil DataFut, a Copa do Brasil de 2026 poderia ter até 212 times participantes com as equipes da Série A estreando apenas na quinta fase.

Outra possibilidade seria com ainda menos times com os times da Série B entrando na competição a partir da terceira fase.

Ambos os modelos se assemelham ao da Copa da Inglaterra, embora com escopo reduzido, já a competição britânica contempla 736 equipes.

Formato da Copa do Brasil com 212 times

  • 1ª fase: 192 times / jogo único
  • 2ª fase: 96 times / jogo único
  • 3ª fase: 48 times / jogo único
  • 4ª fase: 24 times / jogo único
  • 5ª fase: 32 times (12 classificados desde a 1ª fase + 20 times da Série A) / jogo único
  • Oitavas-de-final: 16 times / ida e volta
  • Quartas-de-final: 8 times / ida e volta
  • Semifinal: 4 times / ida e volta
  • Final: 2 times / jogo único

