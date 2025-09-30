Copa do Brasil poderá ter final em jogo único a partir de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

CBF estuda mudanças nas próximas edições da Copa do Brasil, incluindo a possibilidade de final em jogo único, possivelmente em campo neutro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia mudanças significativas na Copa do Brasil a partir de 2026, incluindo a possibilidade de que a decisão do torneio seja realizada em partida única, possivelmente em campo neutro.

A proposta ainda está em análise e faz parte de um pacote maior de ajustes no calendário nacional.

Segundo a proposta, os clubes da Série A entrariam na competição a partir da fase de 16 avos de final, enquanto as etapas iniciais poderiam ter confrontos em jogo único, mantendo ida e volta apenas a partir das oitavas até as semifinais.

A final, se aprovada, seria disputada ao fim da temporada, encerrando o calendário do futebol brasileiro.

A mudança faz parte do planejamento da CBF para reduzir o número de datas do próximo ano e permitir maior organização das competições nacionais.

Em 2025, o Campeonato Brasileiro já teve ajustes similares, finalizando em 7 de dezembro, para abrir espaço para clubes brasileiros participarem do Intercontinental da FIFA, no Qatar, a partir de 10 de dezembro.

Uma reunião virtual está marcada para esta terça-feira, quando a CBF deve definir detalhes finais sobre o calendário e confirmar quais alterações serão implementadas em 2026.

Suposto novo formato da Copa do Brasil a partir de 2026

1º Fase (Jogo único)

2º Fase (Jogo único)

3º Fase (Jogo Único)

4º Fase (Jogo único)

5º Fase (Jogo Único)

Oitavas de Finais (Ida e Volta)

Quartas de Finais (Ida e Volta)

Semifinais (Ida e Volta)

Final (Jogo único)

Outras mudanças

Além da Copa do Brasil, a confederação estuda reduzir cinco datas dos campeonatos estaduais de 2026, que terão que ser disputados em até 11 jogos.

Também estão previstas alterações em algumas competições regionais, além da ampliação da Série D, que passaria a contar com 96 equipes.

Outro ponto em discussão envolve a Libertadores: a CBF pretende que os dois clubes brasileiros que hoje passam por fases preliminares tenham vaga direta na fase de grupos, mas a Conmebol tem mostrado resistência à mudança.