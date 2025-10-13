Hélio dos Anjos sinaliza vontade de permanecer no Náutico: "Interessado no projeto"
O técnico alvirrubro concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025
O técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (13). Questionado pelo apresentador João Victor Amorim sobre uma possível proposta do Goiás, ele negou que foi procurado pelo ex-clube. Além disso, afirmou que está interessado no projeto do Timbu após o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.
"O Goiás tem uma coisa muito parecida com o Náutico. Tudo que acontece de instabilidade, fala-se do meu nome. Do Goiás, a única pessoa que falou comigo foi o Mancini, que é um grande amigo meu. Ligou e me mandou os parabéns pelo nome", disse o técnico.
"O pessoal da imprensa lá de Goiás me ligou hoje, mas ninguém me procurou. Tenho bom trânsito no Goiás, mas conheço poucos da atual gestão. Não sou treinador de seis jogos. Tenho 60 anos e, hoje, me empolgo é com projeto. Sendo sincero, estou interessado no projeto do Náutico", completou.
Hélio também descartou a possibilidade de fechar com o Goiás apenas para os últimos seis jogos da Série B deste ano. O treinador ainda frisou que no atual momento da carreira não busca apenas um novo contrato.
"Meu combo é bem alto, bem caro. Todo mundo fala disso. Não é o meu salário, comissão técnica. É a estrutura, as melhorias. Não sou treinador de seis jogos", declarou.
"Bruno (Becker), quando estávamos negociando, disse: vamos com calma, professor. Eu entendo a situação, claro que também preciso me adaptar, mas tem toda uma situação macro", acrescentou.
Contrato de Hélio dos Anjos com Náutico
Hélio revelou que possui contrato com o Náutico até o dia 30 de novembro. Ciente do processo eleitoral que marcará o fim deste ano de 2025, o técnico demonstrou confiança na gestão do presidente Bruno Becker e tratou com naturalidade o processo para a renovação do vínculo.
"Tenho contrato até o dia 30 de novembro. Sei bem com quem eu estou tratando e também conheço as pessoas que cercam a gestão do Bruno", pontuou.
