Náutico articula antecipação eleitoral e Sport sofre com falta de entrosamento, aponta Ralph de Carvalho
O 'Bola de Ouro' avalia que falta de dinheiro e qualidade técnica superior afetaram trio de ferro e detalha articulação política nos Aflitos
A Rádio Jornal apresentou mais uma análise de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”. O comentarista trouxe uma avaliação sobre o momento vivido por Náutico, Santa Cruz e Sport, com destaque para os desafios técnicos e financeiros enfrentados pelos clubes pernambucanos.
Acesso com dificuldades: Náutico e Santa Cruz encerram o ano “bem, mas sofrido”
Segundo Ralph, tanto Náutico quanto Santa Cruz encerraram suas competições “bem”, pois alcançaram o principal objetivo: o acesso. No entanto, o comentarista ressaltou que o caminho foi conturbado:
“Os dois subiram, tiveram o acesso, mas sofreram demais. Para ter tranquilidade numa competição, o time precisa ser montado com qualidade superior à dos adversários — e isso não aconteceu com nenhuma das nossas equipes”, afirmou.
A falta de elenco e de banco ao longo das competições foi determinante para as oscilações. Ralph destacou que, mesmo com o objetivo conquistado, o trabalho para 2025 precisará ser de reconstrução.
Sport sofre na Série A e paga caro por planejamento falho
Sobre o Sport, único do Trio ainda em competição, Ralph foi direto:
“O Sport montou um time para a Série A com poucos jogadores no nível da competição. Por isso está sofrendo, sem conseguir vencer jogos.”
Com 14 derrotas no Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória no returno (contra o Corinthians), o time enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada, em meio a um quadro “nublado”.
Ralph criticou ainda a estratégia do técnico Daniel Paulista, que vem modificando constantemente a escalação:
“É antilógico. Para ganhar entrosamento, o time precisa ser repetido. Na busca desesperada por vitórias, ele roda o elenco e isso atrapalha ainda mais.”
SAF e o peso financeiro: “O torcedor pede porque é onde está o dinheiro”
O comentarista reforçou que a principal barreira dos clubes está nas finanças. Enquanto Náutico e Santa Cruz convivem com limitações orçamentárias, o Sport, apesar de ter gastado mais, não conseguiu qualidade em campo:
“Gastou muito para ter tão pouco. Por isso o torcedor pede SAF o tempo todo. É na SAF que está o dinheiro.”
Para Ralph, a possibilidade de o Náutico disputar a Série B com competitividade passará diretamente pela implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol.
Movimentação política nos Aflitos: eleição pode ser antecipada
Nos bastidores do Náutico, cresce a articulação para antecipar a eleição presidencial, originalmente marcada para dezembro. As datas cogitadas são 12, 15 ou 17 de novembro, com a possibilidade de candidato único, favorecendo a reeleição de Bruno Becker.
Apesar da tentativa de consenso, Ralph defende que a disputa é saudável:
“Bate-chapa é democrático. Fortalece o clube.”
Além disso, o técnico Hélio dos Anjos teria sugerido o nome de Paulo Pontes para a vice-presidência da chapa de situação.
Para garantir a permanência de Hélio, circula a proposta de um novo contrato, com valores podendo subir dos atuais R$ 250 mil para até R$ 400 mil ou R$ 500 mil mensais, pagos por um grupo de empresários alvirrubros.
Acompanhe na íntegra:
