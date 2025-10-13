Hélio dos Anjos é cotado para assumir o Goiás após a demissão de Vagner Mancini
O treinador ainda possui vínculo com o Timbu e deverá analisar a proposta feita pelo Esmeraldino após a demissão do atual técnico.
Após o empate por 1 a 1 com o Athletic, no último sábado, em São João del Rei (MG), o Goiás decidiu encerrar o trabalho do técnico Vagner Mancini.
O resultado aumentou a pressão interna e selou a saída do treinador, que deixa o comando do Esmeraldino sem conseguir repetir o bom desempenho do início da temporada.
Atualmente, o clube ocupa a quarta colocação da Série B, com 52 pontos, mas atravessa um momento delicado, já são cinco jogos sem vitória e risco de deixar o G-4 ao fim da rodada.
Mancini encerra sua passagem pelo Verdão com 32 jogos disputados, somando 14 vitórias, 10 empates e oito derrotas, alcançando um aproveitamento de 54%.
Nomes na mesa do Verdão
Segundo informações do ge, Hélio dos Anjos é um dos nomes em pauta no Goiás após conquistar o acesso à Série B de 2026 com o Náutico.
O treinador de 67 anos, que possui uma longa e vitoriosa história com o Esmeraldino, volta a aparecer no radar do clube goiano.
O técnico ainda não confirmou sua permanência no Náutico. Além da possibilidade de receber uma proposta que pode balançar sua continuidade no time alvirrubro, outro fator que pesa é a eleição marcada para o fim de dezembro, caso a oposição vença, a permanência de Hélio pode ser inviabilizada.
Outro nome cogitado pelo Goiás é o de Fábio Carille, sem clube desde que deixou o Vitória em agosto, e que surge como o principal alvo da diretoria para o restante da temporada.
Veja a fala de Hélio dos Anjos na coletiva após o acesso
“Seria um prazer dar continuidade ao trabalho aqui. Mas o futuro a Deus pertence. As eleições vão acontecer em dezembro, apesar de muita gente não gostar que a gente fale ou opine. Mas a gente gosta de mostrar o que a gente acredita. Ainda não sentamos e nem discutimos.
Acredito que seja uma questão ainda a ser definida pelo Bruno, se ele vai disputar a eleição. Sinceramente, não vejo a gente permanecendo sem ele. Nada contra quem está vindo, mas o grande trabalho que fizemos só foi possível porque tivemos carta branca“, afirmou.