Náutico negocia com fornecedores para 2026, mas ainda tenta renovar com Diadora; saiba todos os detalhes
O clube alvirrubro finalizou a sua temporada neste último sábado, após o término da Série C, e já inicia novos planejamentos pensando em 2026.
Após o término da Série C e a conquista do acesso à Série B em 2026, as preocupações do Náutico vão além das quatro linhas. Uma das principais dúvidas que têm movimentado os torcedores alvirrubros ao longo da semana é: quem será o novo fornecedor esportivo para a próxima temporada do Timbu?
Na última participação da equipe alvirrubra na Série B, o clube tinha como fornecedora a Nseis, marca que permaneceu de 2018 a 2023, sendo substituída em seguida pela Diadora.
Atualmente, a marca que vem ganhando destaque e é considerada forte candidata para a próxima temporada é a Reebok, segundo informações do ge. A empresa também mantém conversas avançadas com o rival do Timbu, o Santa Cruz.
O Blog do Torcedor entrou em contato com o vice-presidente de Comercial e Marketing do Náutico, Eduardo Downey, para confirmar se as conversas com a marca americana são verdadeiras e como estão caminhando as negociações.
Eduardo explicou que a Reebok já havia procurado o clube para conversas iniciais, mas que, na época, o foco do Náutico estava totalmente voltado para o acesso à Série B (objetivo que foi alcançado), e somente agora as conversas foram retomadas.
Apesar disso, o vice-presidente afirmou que não há nenhum acerto próximo e que os detalhes devem ser definidos ao longo das próximas semanas.
Outras opções no mercado
Além da Reebok, outras fornecedoras de material esportivo demonstraram interesse e estão em contato com o Náutico, incluindo a própria Diadora, que tem contrato com o clube até o final de 2025 e poderá renovar caso haja acordo entre as partes.
A nova fornecedora de material esportivo do Náutico deve ser anunciada ainda no final deste ano ou no início de 2026.
Confira as fornecedoras de material esportivo do Náutico nos últimos anos:
- Diadora: desde 2024
- NSeis: 2018-2023
- Topper: 2016-2017
- Umbro: 2014-2015
- Penalty: 2011-2013
- Lupo: 2009-2010
- Wilson: 2006-2008
- Finta: 2001-2005
- Penalty: 1997-2000
- Finta: 1996
- Kyalami: 1992-1995
- Campeã: 1991
- Finta: 1989-1990
- Campeã: 1986
- Everest: 1985
- Topper: 1983
- In-House: até 1977
