FPF deve antecipar início do Pernambucano 2026 para evitar jogos no Carnaval
Decisão antecipa Campeonato Pernambucano 2026 para 7 de janeiro, quatro dias antes do recomendado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deve antecipar o início do Campeonato Pernambucano 2026. A tendência é que a estreia da competição aconteça no dia 7 de janeiro. Ou seja, as quatro dias antes do período sugerido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A informação foi divulgada pelo Cast FC. No começo deste mês de outubro, a CBF divulgou o calendário nacional de 2026, estabelecendo que os campeonatos estaduais deveriam começar a partir de 11 de janeiro. No entanto, a FPF decidiu agir de forma preventiva.
A medida de antecipação do Pernambucano foi tomada com o objetivo de evitar a realização de partidas durante o feriado de Carnaval, como ocorreu na edição de 2025.
Com a alteração, a FPF busca organizar um calendário que respeite a festividade popular, permitindo que os jogos sejam distribuídos em datas fora do período carnavalesco.
