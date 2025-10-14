fechar
Sport | Notícia

Sport x Ceará ao vivo (15/10): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão e o Leão busca uma nova vitória para seguir "respirando por aparelhos" na competição

Por Davi Saboya Publicado em 14/10/2025 às 20:38
Lucas Lima, meia do Sport, que deve voltar ao time titular contra o Ceará pelo Brasileirão
Lucas Lima, meia do Sport, que deve voltar ao time titular contra o Ceará pelo Brasileirão - Jailton Jr/JC Imagem

Precisando da vitória para seguir "respirando por aparelhos" na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Ceará, nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O clássico nordestino é válido pela 28ª rodada. Os rivais regionais vivem momentos distintos.

Leia Também

De um lado, o Sport agoniza na lanterna com apenas 16 pontos. Do outro, o Ceará aparece na 1ª posição com 34 pontos, tranquilo e confiante na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Na rodada passada, o time rubro-negro jogou mal e foi facilmente batido por 3x1 pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte. Já o Ceará atropelou o Santos com uma vitória por 3x0.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Três desfalques no Sport

O técnico Daniel Paulista não contará com três jogadores do Sport para o jogo contra o Ceará. São eles: o zagueiro Ramon Menezes, o volante Rivera e o meia Hyoran.

O meia Hyoran, que vinha atuando como titular nas últimas rodadas, foi vetado da partida devido a uma lesão na coxa. Juntam-se a ele: o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera, ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Para suprir a ausência de Hyoran, Lucas Lima deverá retornar à titularidade. Na defesa, João Silva é o principal candidato à vaga, e Pedro Augusto é quem deve ocupar a posição de Rivera na cabeça de área.

Ceará com força máxima

O técnico Léo Condé pode escalar a equipe com força máxima, pois o departamento médico não tem desfalques. Além disso, nenhum dos jogadores pendurados (Bruno Ferreira, Marllon, Rafael Ramos, Pedro Henrique e Galeano) recebeu cartão na rodada anterior.

Na viagem para o Recife, a delegação levou um susto. A aeronave sofreu um problema técnico e precisou retorna à capital cearense. Apesar do imprevisto, o Ceará seguiu a programação e concluiu a viagem para a partida.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Sport x Ceará

Sport

Gabriel; Aderlan, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 20h (de Brasília). Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Leia também

Sport x Ceará: Avião com a delegação do Vozão sofre problema e atrasa chegada ao Recife
Avião

Sport x Ceará: Avião com a delegação do Vozão sofre problema e atrasa chegada ao Recife
Deputado solicita título de cidadão pernambucano à Hélio dos Anjos; veja como funciona o processo de aprovação
celebração

Deputado solicita título de cidadão pernambucano à Hélio dos Anjos; veja como funciona o processo de aprovação

Compartilhe

Tags