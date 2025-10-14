Sport x Ceará ao vivo (15/10): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão e o Leão busca uma nova vitória para seguir "respirando por aparelhos" na competição
Precisando da vitória para seguir "respirando por aparelhos" na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Ceará, nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O clássico nordestino é válido pela 28ª rodada. Os rivais regionais vivem momentos distintos.
De um lado, o Sport agoniza na lanterna com apenas 16 pontos. Do outro, o Ceará aparece na 1ª posição com 34 pontos, tranquilo e confiante na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
Na rodada passada, o time rubro-negro jogou mal e foi facilmente batido por 3x1 pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte. Já o Ceará atropelou o Santos com uma vitória por 3x0.
Três desfalques no Sport
O técnico Daniel Paulista não contará com três jogadores do Sport para o jogo contra o Ceará. São eles: o zagueiro Ramon Menezes, o volante Rivera e o meia Hyoran.
O meia Hyoran, que vinha atuando como titular nas últimas rodadas, foi vetado da partida devido a uma lesão na coxa. Juntam-se a ele: o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera, ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo.
Para suprir a ausência de Hyoran, Lucas Lima deverá retornar à titularidade. Na defesa, João Silva é o principal candidato à vaga, e Pedro Augusto é quem deve ocupar a posição de Rivera na cabeça de área.
Ceará com força máxima
O técnico Léo Condé pode escalar a equipe com força máxima, pois o departamento médico não tem desfalques. Além disso, nenhum dos jogadores pendurados (Bruno Ferreira, Marllon, Rafael Ramos, Pedro Henrique e Galeano) recebeu cartão na rodada anterior.
Na viagem para o Recife, a delegação levou um susto. A aeronave sofreu um problema técnico e precisou retorna à capital cearense. Apesar do imprevisto, o Ceará seguiu a programação e concluiu a viagem para a partida.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo - Sport x Ceará
Sport
Gabriel; Aderlan, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 20h (de Brasília). Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).