Náutico: Hélio e Guilherme dos Anjos revelam previsão de jogador antes do acesso
Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, técnico e auxiliar revelaram bastidores do vestiário alvirrubro durante a Série C
Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Hélio dos Anjos e Guilherme, filho e auxiliar-técnico do comandante alvirrubro, revelaram bastidores do acesso do Náutico à Série B.
Guilherme dos Anjos revelou que após a partida contra o ABC, terminada em empate sem gols, ainda no início da primeira fase da competição, o atacante Hélio Borges previu que o time "faria história".
"No jogo contra o ABC, o Hélio (Borges) falou uma coisa entre os jogadores depois do empate... Após o jogo, naquele drama, aí ele (falou) 'Gente, nós vamos fazer história' e aí ficou a brincadeira do 'nós vamos fazer história'", declarou Guilherme dos Anjos.
"O Hélio não tem perfil para falar essas coisas. Ele falou e ficou marcado, tanto que na oração final, no último momento, todo mundo falou que a brincadeira virou verdade", concluiu.
Hélio dos Anjos ficará no Náutico para 2026?
Apesar de especulações ligarem o nome de Hélio dos Anjos ao Goiás, seu ex-clube, o treinador alvirrubro deixou claro seu desejo de seguir no time.
Questionado pelo apresentador João Victor Amorim, o técnico declarou que não foi procurado pelo Esmeraldino, que briga pelo acesso à Série A e anunciou a demissão de Vágner Mancini na última segunda-feira (13).
"O pessoal da imprensa lá de Goiás me ligou hoje, mas ninguém me procurou. Tenho bom trânsito no Goiás, mas conheço poucos da atual gestão. Não sou treinador de seis jogos. Tenho 60 anos e, hoje, me empolgo é com projeto. Sendo sincero, estou interessado no projeto do Náutico", completou.
