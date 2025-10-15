Marcelo Cabo exalta Thiago Galhardo, mas evita cravar permanência do atacante: "Estamos fazendo avaliações"
Técnico do Santa Cruz elogiou a experiência de Galhardo, mas adotou cautela sobre a permanência do jogador para a próxima temporada
Após fechar a temporada com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz já deu início ao seu planejamento para a temporada 2026, na qual disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Terceira Divisão. Uma das principais dúvidas que rodam os bastidores do Arruda é a permanência do atacante Thiago Galhardo.
Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o técnico Marcelo Cabo, do Santa Cruz, fez questão de exaltar a contribuição do jogador, mas evitou cravar a continuidade no clube, mesmo o atacante tendo contrato até o fim de 2026.
"Ele foi importante. O Thiago é um jogador que possui uma bagagem grande. Ele agregou bastante neste acesso", afirmou Cabo, reconhecendo a experiência e o impacto positivo do atacante no elenco que conquistou o principal objetivo do ano.
No entanto, ao ser questionado sobre a permanência de Galhardo, o treinador adotou uma postura de cautela e profissionalismo, indicando que as decisões serão tomadas de forma coletiva, após uma análise detalhada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Vamos conversar como qualquer outro atleta. Estamos fazendo avaliações gerais. Começamos a conversar sobre cada jogador e iremos ter uma definição na sequência", explicou.
Planejamento do Santa Cruz
Marcelo Cabo sinalizou que o Santa Cruz passará por uma reformulação, e qualquer anúncio neste momento seria precipitado. "Estamos passando por uma avaliação em cada setor. Qualquer coisa eu afirmar agora, pode ser prematura", concluiu o técnico, mantendo em aberto o futuro de Thiago Galhardo e de outros atletas do atual elenco coral.