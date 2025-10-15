Marcelo Cabo exalta Thiago Galhardo, mas evita cravar permanência do atacante: "Estamos fazendo avaliações"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico do Santa Cruz elogiou a experiência de Galhardo, mas adotou cautela sobre a permanência do jogador para a próxima temporada

Após fechar a temporada com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz já deu início ao seu planejamento para a temporada 2026, na qual disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Terceira Divisão. Uma das principais dúvidas que rodam os bastidores do Arruda é a permanência do atacante Thiago Galhardo.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o técnico Marcelo Cabo, do Santa Cruz, fez questão de exaltar a contribuição do jogador, mas evitou cravar a continuidade no clube, mesmo o atacante tendo contrato até o fim de 2026.

"Ele foi importante. O Thiago é um jogador que possui uma bagagem grande. Ele agregou bastante neste acesso", afirmou Cabo, reconhecendo a experiência e o impacto positivo do atacante no elenco que conquistou o principal objetivo do ano.

No entanto, ao ser questionado sobre a permanência de Galhardo, o treinador adotou uma postura de cautela e profissionalismo, indicando que as decisões serão tomadas de forma coletiva, após uma análise detalhada.

"Vamos conversar como qualquer outro atleta. Estamos fazendo avaliações gerais. Começamos a conversar sobre cada jogador e iremos ter uma definição na sequência", explicou.

Planejamento do Santa Cruz

Marcelo Cabo sinalizou que o Santa Cruz passará por uma reformulação, e qualquer anúncio neste momento seria precipitado. "Estamos passando por uma avaliação em cada setor. Qualquer coisa eu afirmar agora, pode ser prematura", concluiu o técnico, mantendo em aberto o futuro de Thiago Galhardo e de outros atletas do atual elenco coral.