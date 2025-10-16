Sport: Daniel Paulista enaltece convocação de Zé Lucas, mas admite: "Perda significativa"
Após o empate com o Ceará, o técnico rubro-negro afirmou que o prata da casa fará falta ao time profissional na disputa da Série A
O Sport terá um desfalque importante nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O volante Zé Lucas foi convocado para a Seleção Brasileira e disputará a Copa do Mundo Sub-17. O jovem atleta já tem experiência vitoriosa com a Amarelinha, tendo conquistado o título do Sul-Americano da categoria como capitão.
Apesar de a convocação representar um reconhecimento do talento do jogador, o técnico Daniel Paulista, do Sport, reconheceu que o desfalque será sentido pela equipe.
“Tenho conversado bastante com ele, principalmente em pontos que acho que ele pode melhorar. Acho que pode melhorar ali no último terço do campo e também na finalização. É um atleta jovem, que vai evoluir muito. Muito bom para ele e também para o clube disputar o Mundial, mesmo sendo o Sub-17”, afirmou o treinador, enaltecendo a oportunidade para o jogador e o clube.
“Agora, temos que nos virar para encontrar um substituto dentro do nosso elenco. É um atleta que gera um volume tanto defensivo quanto ofensivo. É uma perda significativa, mas, agora, por um bom motivo”, completou.
Próximo jogo do Sport
Após o empate com o Ceará, Zé Lucas ainda defende o Sport no próximo domingo (19), às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.
Caso a Seleção Brasileira chegue à final do Mundial, o volante só estará à disposição do Sport quando faltarem apenas três jogos para o encerramento da Série A.