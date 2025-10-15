Sport: Zé Lucas irá desfalcar o Leão da Ilha em quantas partidas após convocação?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Capitão da Seleção Brasileira Sub-17, joia da base rubro-negra representará a Amarelinha na Copa do Mundo, que será disputada em novembro, no Catar

Convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, o volante Zé Lucas irá representar a Amarelinha no Mundial da categoria, que será disputado no Catar.

O jogador do Sport foi o capitão da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci na última convocação e pode manter a braçadeira durante a competição.

A Seleção Brasileira Sub-17 irá se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20). A viagem para o mundo árabe será no dia 28 de outubro.

O Brasil irá enfrentar Honduras, Indonésia e Zâmbia na fase de grupos. A estreia será diante dos hondurenhos, no dia 4 de novembro, às 09h30 (horário de Brasília).

A Copa do Mundo sub-17 terá início no dia 3 de novembro, com decisão no dia 27 do mesmo mês.

Zé Lucas irá desfalcar o Sport em quantas partidas?

Zé Lucas irá disputar apenas dois jogos antes de se apresentar à Amarelinha. O jogador estará disponível para o técnico Daniel Paulista nos duelos contra Ceará, nesta quarta-feira (15), e Internacional, no domingo (19).

Caso a Seleção Brasileira chegue à decisão, o volante será baixa em oito partidas do Leão da Ilha no Brasileirão. Zé Lucas retornaria apenas para as três partidas finais da temporada.

Jogos em que Zé Lucas será desfalque se o Brasil chegar à final da Copa do Mundo Sub-17

Sport x Mirassol

Flamengo x Sport

Sport x Juventude

Sport x Atlético-MG

Sport x Flamengo

Botafogo x Sport

Sport x Vitória

Confira a convocação completa da Seleção Brasileira Sub-17



Goleiros



João Pedro - Santos



Arthur Nascimento - Bahia



Lucas Andrade - Vasco da Gama



Defensores



Angelo Henrique - São Paulo



Arthur Ryan - Fluminense



Derick Araújo - Palmeiras



Luis Eduardo - Grêmio



Luccas Ramon - Palmeiras



Vitor Hugo - Cruzeiro

Vitor Fernandes - Atlético-MG



Meias



Zé Lucas - Sport



Luis Felipe - Palmeiras



Felipe Morais - Cruzeiro



Tiago Augusto - Grêmio



Vinicius Rocha - Santos



Atacantes

