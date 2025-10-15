Sport: Zé Lucas irá desfalcar o Leão da Ilha em quantas partidas após convocação?
Capitão da Seleção Brasileira Sub-17, joia da base rubro-negra representará a Amarelinha na Copa do Mundo, que será disputada em novembro, no Catar
Convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, o volante Zé Lucas irá representar a Amarelinha no Mundial da categoria, que será disputado no Catar.
O jogador do Sport foi o capitão da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci na última convocação e pode manter a braçadeira durante a competição.
A Seleção Brasileira Sub-17 irá se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20). A viagem para o mundo árabe será no dia 28 de outubro.
O Brasil irá enfrentar Honduras, Indonésia e Zâmbia na fase de grupos. A estreia será diante dos hondurenhos, no dia 4 de novembro, às 09h30 (horário de Brasília).
A Copa do Mundo sub-17 terá início no dia 3 de novembro, com decisão no dia 27 do mesmo mês.
Zé Lucas irá desfalcar o Sport em quantas partidas?
Zé Lucas irá disputar apenas dois jogos antes de se apresentar à Amarelinha. O jogador estará disponível para o técnico Daniel Paulista nos duelos contra Ceará, nesta quarta-feira (15), e Internacional, no domingo (19).
Caso a Seleção Brasileira chegue à decisão, o volante será baixa em oito partidas do Leão da Ilha no Brasileirão. Zé Lucas retornaria apenas para as três partidas finais da temporada.
Jogos em que Zé Lucas será desfalque se o Brasil chegar à final da Copa do Mundo Sub-17
- Sport x Mirassol
- Flamengo x Sport
- Sport x Juventude
- Sport x Atlético-MG
- Sport x Flamengo
- Botafogo x Sport
- Sport x Vitória
Confira a convocação completa da Seleção Brasileira Sub-17
Goleiros
- João Pedro - Santos
- Arthur Nascimento - Bahia
- Lucas Andrade - Vasco da Gama
Defensores
- Angelo Henrique - São Paulo
- Arthur Ryan - Fluminense
- Derick Araújo - Palmeiras
- Luis Eduardo - Grêmio
- Luccas Ramon - Palmeiras
- Vitor Hugo - Cruzeiro
- Vitor Fernandes - Atlético-MG
Meias
- Zé Lucas - Sport
- Luis Felipe - Palmeiras
- Felipe Morais - Cruzeiro
- Tiago Augusto - Grêmio
- Vinicius Rocha - Santos
Atacantes
- Ruan Pablo - Bahia
- Pietro Tavares - Cruzeiro
- Dell - Bahia
- Andrey Fernandes - Vasco da Gama
- Kayke Santos - Athletico
- Gabriel Mec - Grêmio