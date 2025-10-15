fechar
Sport | Notícia

Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco nega procura para a realização da partida

Duelo está marcado para o dia 13 de novembro. Estádio não poderá receber a partida na data prevista devido à realização de evento imobiliário

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 15:55 | Atualizado em 15/10/2025 às 18:02
Torcida do Sport na Arena de Pernambuco
Torcida do Sport na Arena de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

Mais um capítulo na indefinição sobre o local e data do duelo entre Sport e Flamengo, que está marcado para o dia 13 de novembro (quinta-feira).

Por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (15), a Arena de Pernambuco afirmou que não foi procurada pelo clube pernambucano para a realização da partida na data prevista.

O local também confirmou que irá receber um evento privado no dia do jogo, o que inviabilizaria a realização do jogo nos moldes previstos. A Arena de Pernambuco ainda afirmou que ofereceu datas alternativas para o clube rubro-negro.

Confira a nota oficial divulgada pela Arena de Pernambuco

“A Arena de Pernambuco informa que não foi procurada, em momento nenhum, pelo Sport Clube do Recife e nem qualquer outra empresa para verificar a disponibilidade de data do estádio visando à realização da partida contra o Flamengo.

A administração da Arena tomou conhecimento da possível data do jogo somente após a divulgação da nota oficial do clube na imprensa. Diante disso, notificou imediatamente a Federação Pernambucana de Futebol sobre a existência de um evento previamente agendado para o mesmo dia.

Reforçamos que não houve nenhuma falta de transparência por parte da gestão da Arena de Pernambuco. Após ser procurada posteriormente a nota oficial do clube, ofereceu algumas datas para a realização do jogo. A Arena está disponível e aguarda a definição por parte dos envolvidos para os próximos encaminhamentos”.

Por que Sport x Flamengo será na Arena de Pernambuco?

O Sport irá mandar o duelo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco após receber uma proposta de R$ 3 milhões de um grupo de investidores.

O Leão da Ilha defendeu que a escolha considerou "exclusivamente a vantagem do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença dos sócios e torcedores em geral".

Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do clube pernambucano, Raphael Campos, revelou que a procura do grupo de investidores aconteceu "no final de julho".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A direção afirma não se trata de venda de mando de campo, já que parte da operação continua sob responsabilidade do time mandante.

"Mantém todas as prerrogativas de check-in, setorização e demais operações do jogo", afirmou o dirigente rubro-negro.

Leia Também

O contrato prevê que as arquibancadas Norte Superior e Norte Inferior serão destinadas à torcida visitante. 

A partida, válida pela 12ª rodada da Série A 2025, seria realizada em junho, mas foi adiada devido à participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes.

Leia também

Sport está em atraso com FGTS? Reportagem do Escrete Ouro apura e traz todos os detalhes
Sport

Sport está em atraso com FGTS? Reportagem do Escrete Ouro apura e traz todos os detalhes
Qual a multa de Zé Lucas? Veja valor que o Sport pode lucrar com venda do volante convocado para a Copa do Mundo Sub-17
Sport

Qual a multa de Zé Lucas? Veja valor que o Sport pode lucrar com venda do volante convocado para a Copa do Mundo Sub-17

Compartilhe

Tags