Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco nega procura para a realização da partida
Duelo está marcado para o dia 13 de novembro. Estádio não poderá receber a partida na data prevista devido à realização de evento imobiliário
Mais um capítulo na indefinição sobre o local e data do duelo entre Sport e Flamengo, que está marcado para o dia 13 de novembro (quinta-feira).
Por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (15), a Arena de Pernambuco afirmou que não foi procurada pelo clube pernambucano para a realização da partida na data prevista.
O local também confirmou que irá receber um evento privado no dia do jogo, o que inviabilizaria a realização do jogo nos moldes previstos. A Arena de Pernambuco ainda afirmou que ofereceu datas alternativas para o clube rubro-negro.
Confira a nota oficial divulgada pela Arena de Pernambuco
“A Arena de Pernambuco informa que não foi procurada, em momento nenhum, pelo Sport Clube do Recife e nem qualquer outra empresa para verificar a disponibilidade de data do estádio visando à realização da partida contra o Flamengo.
A administração da Arena tomou conhecimento da possível data do jogo somente após a divulgação da nota oficial do clube na imprensa. Diante disso, notificou imediatamente a Federação Pernambucana de Futebol sobre a existência de um evento previamente agendado para o mesmo dia.
Reforçamos que não houve nenhuma falta de transparência por parte da gestão da Arena de Pernambuco. Após ser procurada posteriormente a nota oficial do clube, ofereceu algumas datas para a realização do jogo. A Arena está disponível e aguarda a definição por parte dos envolvidos para os próximos encaminhamentos”.
Por que Sport x Flamengo será na Arena de Pernambuco?
O Sport irá mandar o duelo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco após receber uma proposta de R$ 3 milhões de um grupo de investidores.
O Leão da Ilha defendeu que a escolha considerou "exclusivamente a vantagem do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença dos sócios e torcedores em geral".
Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do clube pernambucano, Raphael Campos, revelou que a procura do grupo de investidores aconteceu "no final de julho".
A direção afirma não se trata de venda de mando de campo, já que parte da operação continua sob responsabilidade do time mandante.
"Mantém todas as prerrogativas de check-in, setorização e demais operações do jogo", afirmou o dirigente rubro-negro.
O contrato prevê que as arquibancadas Norte Superior e Norte Inferior serão destinadas à torcida visitante.
A partida, válida pela 12ª rodada da Série A 2025, seria realizada em junho, mas foi adiada devido à participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes.