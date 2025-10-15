Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco nega procura para a realização da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Duelo está marcado para o dia 13 de novembro. Estádio não poderá receber a partida na data prevista devido à realização de evento imobiliário

Mais um capítulo na indefinição sobre o local e data do duelo entre Sport e Flamengo, que está marcado para o dia 13 de novembro (quinta-feira).

Por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (15), a Arena de Pernambuco afirmou que não foi procurada pelo clube pernambucano para a realização da partida na data prevista.

O local também confirmou que irá receber um evento privado no dia do jogo, o que inviabilizaria a realização do jogo nos moldes previstos. A Arena de Pernambuco ainda afirmou que ofereceu datas alternativas para o clube rubro-negro.

Confira a nota oficial divulgada pela Arena de Pernambuco

“A Arena de Pernambuco informa que não foi procurada, em momento nenhum, pelo Sport Clube do Recife e nem qualquer outra empresa para verificar a disponibilidade de data do estádio visando à realização da partida contra o Flamengo.

A administração da Arena tomou conhecimento da possível data do jogo somente após a divulgação da nota oficial do clube na imprensa. Diante disso, notificou imediatamente a Federação Pernambucana de Futebol sobre a existência de um evento previamente agendado para o mesmo dia.

Reforçamos que não houve nenhuma falta de transparência por parte da gestão da Arena de Pernambuco. Após ser procurada posteriormente a nota oficial do clube, ofereceu algumas datas para a realização do jogo. A Arena está disponível e aguarda a definição por parte dos envolvidos para os próximos encaminhamentos”.

Por que Sport x Flamengo será na Arena de Pernambuco?

O Sport irá mandar o duelo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco após receber uma proposta de R$ 3 milhões de um grupo de investidores.

O Leão da Ilha defendeu que a escolha considerou "exclusivamente a vantagem do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença dos sócios e torcedores em geral".

Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do clube pernambucano, Raphael Campos, revelou que a procura do grupo de investidores aconteceu "no final de julho".

A direção afirma não se trata de venda de mando de campo, já que parte da operação continua sob responsabilidade do time mandante.

"Mantém todas as prerrogativas de check-in, setorização e demais operações do jogo", afirmou o dirigente rubro-negro.

A diretoria do Sport assinou o documento da venda do mando do jogo contra o Flamengo no dia 30 de julho por 3 milhões de reais. Dias depois a empresa efetuou pagamentos previstos em contrato. Ou seja: de lá para cá a diretoria já sabia que iria mandar o duelo na Arena Pernambuco… pic.twitter.com/UI4pdrGxqS — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 12, 2025

O contrato prevê que as arquibancadas Norte Superior e Norte Inferior serão destinadas à torcida visitante.

A partida, válida pela 12ª rodada da Série A 2025, seria realizada em junho, mas foi adiada devido à participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes.