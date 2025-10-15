Sport anuncia a rescisão de contrato do zagueiro Renzo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Revelado nas categorias de base do Leão da Ilha, defensor de 22 anos disputou 15 partidas como profissional. Saída foi definida em comum acordo

Nesta quarta-feira (15), o Sport anunciou, de maneira oficial, a rescisão de contrato do zagueiro Renzo. Formado nas categorias de base do Leão da Ilha, o jogador teve sua saída definida em comum acordo.

Renzo estava no elenco profissional rubro-negro desde 2021 e tinha contrato até o final de 2025. Ao todo, o atleta participou de 15 partidas, com dois gols marcados.

Confira a nota oficial divulgada pelo Sport

O Sport Club do Recife informa que o zagueiro Renzo Azevedo teve seu contrato rescindido em comum acordo com o Clube, sem custos rescisórios.

Revelado nas categorias de base rubro-negras, Renzo chegou ao Sport em 2020 e integrou o elenco profissional a partir de 2021, totalizando 15 partidas oficiais com a camisa leonina.

O Sport agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.

Trajetória de Renzo pelo Sport

Em 2025, o atleta disputou apenas dois jogos, ambos no início do Campeonato Pernambucano, contra Central e Jaguar.

A temporada em que Renzo atuou mais vezes com a camisa rubro-negra foi a de 2024, quando o zagueiro entrou em campo sete vezes, com um gol marcado.

No entanto, sua trajetória foi interrompida após o atleta romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em duelo contra o Trem-AP, pela Copa do Brasil.

O jogador precisou passar por cirurgia e ficou vários meses afastado das atividades com o elenco profissional.