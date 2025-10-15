fechar
Sport | Notícia

Sport anuncia a rescisão de contrato do zagueiro Renzo

Revelado nas categorias de base do Leão da Ilha, defensor de 22 anos disputou 15 partidas como profissional. Saída foi definida em comum acordo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 15:20
Renzo, zagueiro do Sport
Renzo, zagueiro do Sport - Reprodução: Paulo Paiva/ Sport

Nesta quarta-feira (15), o Sport anunciou, de maneira oficial, a rescisão de contrato do zagueiro Renzo. Formado nas categorias de base do Leão da Ilha, o jogador teve sua saída definida em comum acordo.

Renzo estava no elenco profissional rubro-negro desde 2021 e tinha contrato até o final de 2025. Ao todo, o atleta participou de 15 partidas, com dois gols marcados.

Confira a nota oficial divulgada pelo Sport

O Sport Club do Recife informa que o zagueiro Renzo Azevedo teve seu contrato rescindido em comum acordo com o Clube, sem custos rescisórios.

Revelado nas categorias de base rubro-negras, Renzo chegou ao Sport em 2020 e integrou o elenco profissional a partir de 2021, totalizando 15 partidas oficiais com a camisa leonina.

O Sport agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.

Trajetória de Renzo pelo Sport

Em 2025, o atleta disputou apenas dois jogos, ambos no início do Campeonato Pernambucano, contra Central e Jaguar.

A temporada em que Renzo atuou mais vezes com a camisa rubro-negra foi a de 2024, quando o zagueiro entrou em campo sete vezes, com um gol marcado.

No entanto, sua trajetória foi interrompida após o atleta romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em duelo contra o Trem-AP, pela Copa do Brasil.

O jogador precisou passar por cirurgia e ficou vários meses afastado das atividades com o elenco profissional.

