99 fora do ar: empresa se pronuncia em meio à instabilidade do sistema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aplicativo de transporte da 99 segue sem funcionar durante a manhã desta quarta-feira (15); reclamações diminuem, mas problema persiste

Clique aqui e escute a matéria

Após a forte onda de reclamações de passageiros e motoristas que utilizam o aplicativo da 99 para transporte e entregas, a empresa emitiu um comunicado em suas redes sociais acerca do não funcionamento da plataforma na manhã desta quarta-feira (15).

O que diz a 99?

O curto pronunciamento da empresa buscou minimizar o problema: "caso tenha percebido uma instabilidade no nosso aplicativo, fique tranquilo: nossa equipe já está trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível".

A causa da queda, notificada desde antes das 8h pelos usuários, não é do conhecimento nem da própria 99. A nota define o acontecido como uma "interrupção inesperada", mas que já está sendo tratada pelas equipes técnicas.





O que aconteceu com a 99?

Usuários relatam que o aplicativo da 99 está fora do ar. Mensagens de erro, destinos que não aparecem e contas que são deslogadas automaticamente são as principais reclamações. O 99 Pay, sistema de pagamentos nativo da plataforma, também não funciona.

O Downdetector, ferramenta que recebe notificações sobre falhas de plataformas online, registrou um pico de 5.015 reclamações sobre a 99 às 8h39. A Uber também registrou casos, mas o pico foi de apenas 75.

99 recebeu mais de 5.000 reclamações às 8h35 - Reprodução/Downdetector

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

