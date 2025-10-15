99 fora do ar: empresa se pronuncia em meio à instabilidade do sistema
Aplicativo de transporte da 99 segue sem funcionar durante a manhã desta quarta-feira (15); reclamações diminuem, mas problema persiste
Após a forte onda de reclamações de passageiros e motoristas que utilizam o aplicativo da 99 para transporte e entregas, a empresa emitiu um comunicado em suas redes sociais acerca do não funcionamento da plataforma na manhã desta quarta-feira (15).
O que diz a 99?
O curto pronunciamento da empresa buscou minimizar o problema: "caso tenha percebido uma instabilidade no nosso aplicativo, fique tranquilo: nossa equipe já está trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível".
A causa da queda, notificada desde antes das 8h pelos usuários, não é do conhecimento nem da própria 99. A nota define o acontecido como uma "interrupção inesperada", mas que já está sendo tratada pelas equipes técnicas.
O que aconteceu com a 99?
Usuários relatam que o aplicativo da 99 está fora do ar. Mensagens de erro, destinos que não aparecem e contas que são deslogadas automaticamente são as principais reclamações. O 99 Pay, sistema de pagamentos nativo da plataforma, também não funciona.
O Downdetector, ferramenta que recebe notificações sobre falhas de plataformas online, registrou um pico de 5.015 reclamações sobre a 99 às 8h39. A Uber também registrou casos, mas o pico foi de apenas 75.
