Sport publica nota oficial sobre polêmica envolvendo Marivaldo, torcedor-símbolo do clube

Torcedor rubro-negro, vencedor de prêmio concedido pela FIFA, sofreu com problemas para entrar na Ilha do Retiro para acompanhar duelo contra o Ceará.

Na manhã desta quinta-feira (16), o Sport se manifestou após polêmica envolvendo Marivaldo, torcedor-símbolo do Sport e vencedor do FIFA Fan Award em 2020, prêmio concedido pela entidade máxima do futebol.

Ao tentar realizar o check-in para acompanhar o jogo contra o Ceará, na Ilha do Retiro, o torcedor não pôde entrar no estádio devido a um erro no sistema do clube.

A situação chamou a atenção de torcedores presentes na partida. Outro rubro-negro, que se solidarizou com Marivaldo, adquiriu um ingresso para que o torcedor pudesse entrar na Ilha do Retiro.

Posicionamento do Sport

Em nota oficial, o Leão da Ilha afirmou que o problema no check-in de Marivaldo foi identificado após o torcedor tentar entrar no estádio, cerca de 30 minutos antes do início da partida.

O time também afirmou que a equipe de operações do jogo foi acionada para resolver o problema, mas que outro torcedor adquiriu um ingresso para viabilizar a entrada de Marivaldo. O Leão também confirmou que irá ressarcir o torcedor.

"O Sport Club do Recife informa que o torcedor símbolo Marivaldo esteve na Secretaria Social do Clube na manhã da última quarta-feira (15) para realizar o check-in. No entanto, houve um erro na conclusão do processo.

Ao chegar à catraca de acesso da Ilha do Retiro, às 19h33, o problema foi identificado, e a equipe de operações de jogo do Sport foi prontamente acionada para solucioná-lo. Neste momento, um torcedor rubro-negro se dispôs a ajudar, adquirindo um ingresso para viabilizar a entrada de Marivaldo, que acessou estádio às 19h49.

O Sport Club do Recife reconhece o equívoco e pede desculpas ao torcedor Marivaldo pelo ocorrido. O Clube agradece ao torcedor Yuri Silva Monteiro, que, de forma solidária, adquiriu o ingresso, e realizará o ressarcimento integral do valor.

O Clube reforça a todos os seus colaboradores que Marivaldo possui livre acesso à Ilha do Retiro, reafirmando seu compromisso com o respeito, a inclusão e o reconhecimento daqueles que representam com orgulho a camisa rubro-negra", informou o Sport.