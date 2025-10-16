Sport busca manter invencibilidade de quase 10 anos contra o Internacional no Beira-Rio
Leão da Ilha visita o Colorado no próximo domingo (19), às 18h30 (Horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão
O Sport se prepara para encarar o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília).
Apesar de ter vencido apenas um dos últimos doze jogos diante do Colorado, o Leão da Ilha permanece invicto em duelos entre os clubes em na capital gaúcha desde 2016.
Na última partida entre os times com mando do Inter, o time pernambucano arrancou um empate por 2 a 2, após os gaúchos abrirem uma vantagem de dois gols.
O confronto anterior foi marcante para os rubro-negros, já que o Leão venceu o Inter no Campeonato Brasileiro de 2020, no Beira-Rio, por 2 a 1, resultado fundamental para a permanência do time na Série A. A vitória é a única do Sport nos últimos 12 jogos entre os clubes.
Em 2016, iniciando a sequência que dura até hoje, as equipes ficaram no empate, sem gols.
Últimos jogos em que o Sport enfrentou o Internacional como visitante
- 30/05/2021 – Internacional 2 x 2 Sport – Brasileirão 2021
- 10/02/2021 – Internacional 1 x 2 Sport – Brasileirão 2020
- 02/06/2018 – Internacional 0 x 0 Sport – Brasileirão 2018
- 26/05/2016 – Internacional 1 x 0 Sport – Brasileirão 2016
- 03/10/2015 – Internacional 2 x 1 Sport – Brasileirão 2015
- 04/05/2014 – Internacional 2 x 1 Sport – Brasileirão 2014
- 16/09/2012 – Internacional 2 x 2 Sport – Brasileirão 2012
- 10/08/2009 – Internacional 3 x 0 Sport – Brasileirão 2009
- 31/05/2008 – Internacional 1 x 1 Sport – Brasileirão 2008
- 07/05/2008 – Internacional 1 x 0 Sport – Copa do Brasil 2008