Sport busca manter invencibilidade de quase 10 anos contra o Internacional no Beira-Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão da Ilha visita o Colorado no próximo domingo (19), às 18h30 (Horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão

O Sport se prepara para encarar o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília).

Apesar de ter vencido apenas um dos últimos doze jogos diante do Colorado, o Leão da Ilha permanece invicto em duelos entre os clubes em na capital gaúcha desde 2016.

Na última partida entre os times com mando do Inter, o time pernambucano arrancou um empate por 2 a 2, após os gaúchos abrirem uma vantagem de dois gols.

O confronto anterior foi marcante para os rubro-negros, já que o Leão venceu o Inter no Campeonato Brasileiro de 2020, no Beira-Rio, por 2 a 1, resultado fundamental para a permanência do time na Série A. A vitória é a única do Sport nos últimos 12 jogos entre os clubes.

Em 2016, iniciando a sequência que dura até hoje, as equipes ficaram no empate, sem gols.

Últimos jogos em que o Sport enfrentou o Internacional como visitante