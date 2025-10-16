fechar
Sport busca manter invencibilidade de quase 10 anos contra o Internacional no Beira-Rio

Leão da Ilha visita o Colorado no próximo domingo (19), às 18h30 (Horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/10/2025 às 15:33
Último jogo entre Internacional e Sport no Beira-Rio, em 2021
Último jogo entre Internacional e Sport no Beira-Rio, em 2021 - Reprodução/ Internacional

O Sport se prepara para encarar o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília).

Apesar de ter vencido apenas um dos últimos doze jogos diante do Colorado, o Leão da Ilha permanece invicto em duelos entre os clubes em na capital gaúcha desde 2016.

Na última partida entre os times com mando do Inter, o time pernambucano arrancou um empate por 2 a 2, após os gaúchos abrirem uma vantagem de dois gols.

O confronto anterior foi marcante para os rubro-negros, já que o Leão venceu o Inter no Campeonato Brasileiro de 2020, no Beira-Rio, por 2 a 1, resultado fundamental para a permanência do time na Série A. A vitória é a única do Sport nos últimos 12 jogos entre os clubes.

Em 2016, iniciando a sequência que dura até hoje, as equipes ficaram no empate, sem gols.

Últimos jogos em que o Sport enfrentou o Internacional como visitante

  • 30/05/2021 – Internacional 2 x 2 Sport – Brasileirão 2021
  • 10/02/2021 – Internacional 1 x 2 Sport – Brasileirão 2020
  • 02/06/2018 – Internacional 0 x 0 Sport – Brasileirão 2018
  • 26/05/2016 – Internacional 1 x 0 Sport – Brasileirão 2016
  • 03/10/2015 – Internacional 2 x 1 Sport – Brasileirão 2015
  • 04/05/2014 – Internacional 2 x 1 Sport – Brasileirão 2014
  • 16/09/2012 – Internacional 2 x 2 Sport – Brasileirão 2012
  • 10/08/2009 – Internacional 3 x 0 Sport – Brasileirão 2009
  • 31/05/2008 – Internacional 1 x 1 Sport – Brasileirão 2008
  • 07/05/2008 – Internacional 1 x 0 Sport – Copa do Brasil 2008

