Sport | Notícia

Sport: o Leão precisa ganhar quantos jogos para escapar do rebaixamento? Confira contas

Empate contra o Ceará, na Ilha do Retiro, por 1 a 1, não altera o posicionamento do clube pernambucano, que vive situação crítica na Série A

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/10/2025 às 12:54
Daniel Paulista, treinador do Sport
Daniel Paulista, treinador do Sport - Paulo Paiva / Sport Recife

Após empate diante do Ceará, por 1 a 1, o Sport permanece na lanterna do Brasileirão, em luta árdua contra o rebaixamento à Série B 2026.

A equipe venceu apenas duas das 27 partidas disputadas até o momento. O time pernambucano ocupa a lanterna, com apenas 17 pontos conquistados.

Quantos jogos o Sport precisa vencer para se salvar do rebaixamento?

Projeção de acordo com o 16º colocado (Santos)

Atualmente, o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos em 27 jogos, média de 1,14 ponto por partida. Mantendo esse ritmo até o fim do campeonato, o Peixe deve encerrar a Série A com 43 pontos.

Para igualar essa pontuação, o Sport precisaria somar 26 pontos nos 11 jogos restantes.

O que isso significa em resultados?

Existem várias combinações possíveis, mas o cenário é desafiador. Veja algumas projeções:

  • Caminho mais equilibrado: 8 vitórias + 2 empates + 1 derrota
  • Cenário agressivo (mais vitórias e poucos empates): 9 vitórias + 0 empates + 2 derrotas

Ou seja, o Sport precisaria vencer entre 8 e 9 partidas para sair da zona de rebaixamento.

Com 33 pontos ainda em disputa e a necessidade de conquistar 26, o aproveitamento exigido seria de 78,7%, um desempenho de time que briga pelo título, mostrando o tamanho da missão do Leão.

Regra histórica dos 45 pontos

Faltando 11 jogos para o término da competição, o Leão da Ilha precisa de 28 pontos para alcançar a pontuação considerada "mágica" para evitar o rebaixamento, que é de 45 pontos.

Confira algumas possibilidades para o Leão alcançar a pontuação:

  • Versão mais direta: 9 vitórias + 1 empate + 1 derrota
  • Maior número de vitórias: 10 vitórias + 0 empates + 1 derrota

A projeção histórica reforça o cenário quase impossível: o time precisaria de um aproveitamento de 84,8% até o fim da Série A.

Portanto, seria necessário que o time vencesse entre 9 e 10 partidas para chegar à pontuação necessária. No entanto, o clube torce para que a "nota de corte" seja menor.

De acordo com dados coletados pela UFMG, o Sport possui 99,22% de chances de ser rebaixado à Série B.

