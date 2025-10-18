fechar
Internacional x Sport ao vivo (19/10): onde assistir, horário e escalações

O duelo, que acontece neste domingo, é válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de um empate em casa com o Ceará

Por Davi Saboya Publicado em 18/10/2025 às 17:49
Lance do jogo entre Sport x Ceará na última rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Sport x Ceará na última rodada do Brasileirão - Jailton Jr/JC Imagem

"Respirando por aparelhos" na competição, o Sport visita o Internacional, neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão empatou por 1x1 com o Ceará, na Ilha do Retiro.

O time rubro-negro segue afundado na lanterna com 17 pontos. Já o Inter ocupa a 15ª colocação e possui 32 pontos. O Colorado perdeu por 3x1 para o Mirassol na rodada passada.

Pesa a favor do Sport na busca pela terceira vitória na Série A, o retrospecto positivo contra o Internacional no Rio Grande do Sul. A última derrota rubro-negra aconteceu na Copa do Brasil de 2008, na campanha do título, quando o Colorado venceu o jogo de por 1x0.

Desfalques e retornos no Sport

O Sport enfrentará o Colorado com dois desfalques: o lateral-direito Aderlan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Hyoran, que está impedido de jogar por questões contratuais, já que pertence ao próprio Inter e está emprestado ao clube.

Para a lateral direita, o substituto imediato é Matheus Alexandre. O jogador, que se recuperou de uma virose que o tirou do jogo contra o Ceará, na última quarta-feira, volta a ficar à disposição da equipe.

O Leão também conta com dois retornos importantes de suspensão: o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera, que cumpriram suspensão automática na rodada anterior e reassumirão normalmente suas posições no time.

Velho conhecido no Internacional

Titular absoluto no Internacional, o zagueiro Victor Gabriel não enfrentará o Sport por questões contratuais. Ele está emprestado até o fim desta temporada, mas ainda possui vínculo com o Leão.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Internacional x Sport

Internacional

Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez (Bruno Henrique); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramon Díaz.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Beira-Rio, em Porto Alegre-RS. Horário: 18h30 (de Brasília). Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR). Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA). VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

