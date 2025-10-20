Sport pode cair com quatro rodadas de antecedência no Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lanterna desde a 3ª rodada, o Leão pode ter a queda à Série B confirmada matematicamente depois de enfrentar o Botafogo, com o aproveitamento atual

O Sport está cada vez mais próximo de ter o rebaixamento no Brasileirão Série A confirmado matematicamente. O Leão está na lanterna da competição desde a 3ª rodada.

Com isso, pode ter a queda sacramentada com quatro rodadas de antecedência, caso o desempenho atual da equipe rubro-negra e dos concorrentes diretos se mantenha até o fim.

Atualmente, o clube da Ilha do Retiro tem 14 pontos a menos que o Santos - primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sendo assim, seria rebaixado no duelo contra o Botafogo.

16° Santos - 31 pontos

17° Vitória - 28 pontos



18° Fortaleza - 24 pontos

19° Juventude - 23 pontos



20° Sport - 17 pontos

Daniel Paulista, técnico do Sport, em jogo na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025

Após esse confronto, pela 34ª rodada, restariam apenas 12 pontos em disputa. Essa situação se mantém mesmo com o time tendo um jogo a menos para jogar contra o Flamengo.

De acordo com os cálculos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento é praticamente irreversível: 99,8%.

Os pernambucanos ainda tem três partidas diretas até o fim da competição: recebe Juventude e Vitória, nos dias 05 e 22 de novembro, respectivamente, e encara o Santos, no dia 29.

Próximos jogos do Sport:

Os comandados por Daniel Paulista recebem o Mirassol, na Ilha do Retiro, no próximo sábado (25 de outubro de 2025), pela 30ª rodada, a partir das 18h30 (horário de Brasília).