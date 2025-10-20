Sport pode cair com quatro rodadas de antecedência no Brasileirão Série A 2025
Lanterna desde a 3ª rodada, o Leão pode ter a queda à Série B confirmada matematicamente depois de enfrentar o Botafogo, com o aproveitamento atual
O Sport está cada vez mais próximo de ter o rebaixamento no Brasileirão Série A confirmado matematicamente. O Leão está na lanterna da competição desde a 3ª rodada.
Com isso, pode ter a queda sacramentada com quatro rodadas de antecedência, caso o desempenho atual da equipe rubro-negra e dos concorrentes diretos se mantenha até o fim.
Atualmente, o clube da Ilha do Retiro tem 14 pontos a menos que o Santos - primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sendo assim, seria rebaixado no duelo contra o Botafogo.
- 16° Santos - 31 pontos
- 17° Vitória - 28 pontos
- 18° Fortaleza - 24 pontos
- 19° Juventude - 23 pontos
- 20° Sport - 17 pontos
Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025
Após esse confronto, pela 34ª rodada, restariam apenas 12 pontos em disputa. Essa situação se mantém mesmo com o time tendo um jogo a menos para jogar contra o Flamengo.
De acordo com os cálculos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento é praticamente irreversível: 99,8%.
Os pernambucanos ainda tem três partidas diretas até o fim da competição: recebe Juventude e Vitória, nos dias 05 e 22 de novembro, respectivamente, e encara o Santos, no dia 29.
Próximos jogos do Sport:
Os comandados por Daniel Paulista recebem o Mirassol, na Ilha do Retiro, no próximo sábado (25 de outubro de 2025), pela 30ª rodada, a partir das 18h30 (horário de Brasília).
- 25/10 - 18h30 - Sport x Mirassol
- 01/11 - 21h - Flamengo x Sport
- 05/11 - 19h - Sport x Juventude
- 08/11 - 16h - Sportx Atlético-MG
- 13/11 - 20h30 - Sport x Flamengo
- 19/11 - A confirmar - Botafogo x Sport
- 22/11 - A confirmar - Sport x Vitória
- 29/11 - A confirmar - Santos x Sport
- 03/12 - A confirmar - Bahia x Sport
- 07/12 - A confirmar - Sport x Grêmio