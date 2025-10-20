fechar
Sport | Notícia

Sport pode cair com quatro rodadas de antecedência no Brasileirão Série A 2025

Lanterna desde a 3ª rodada, o Leão pode ter a queda à Série B confirmada matematicamente depois de enfrentar o Botafogo, com o aproveitamento atual

Por Robert Sarmento Publicado em 20/10/2025 às 11:46
Lucas Lima, meia do Sport, cabisbaixo
Lucas Lima, meia do Sport, cabisbaixo - Paulo Paiva/Sport

O Sport está cada vez mais próximo de ter o rebaixamento no Brasileirão Série A confirmado matematicamente. O Leão está na lanterna da competição desde a 3ª rodada.

Com isso, pode ter a queda sacramentada com quatro rodadas de antecedência, caso o desempenho atual da equipe rubro-negra e dos concorrentes diretos se mantenha até o fim.

Leia Também

Atualmente, o clube da Ilha do Retiro tem 14 pontos a menos que o Santos - primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sendo assim, seria rebaixado no duelo contra o Botafogo.

  • 16° Santos - 31 pontos
  • 17° Vitória - 28 pontos
  • 18° Fortaleza - 24 pontos
  • 19° Juventude - 23 pontos
  • 20° Sport - 17 pontos

Paulo Paiva/Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport, em jogo na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025

Após esse confronto, pela 34ª rodada, restariam apenas 12 pontos em disputa. Essa situação se mantém mesmo com o time tendo um jogo a menos para jogar contra o Flamengo.

De acordo com os cálculos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento é praticamente irreversível: 99,8%.

Os pernambucanos ainda tem três partidas diretas até o fim da competição: recebe Juventude e Vitória, nos dias 05 e 22 de novembro, respectivamente, e encara o Santos, no dia 29.

Próximos jogos do Sport:

Os comandados por Daniel Paulista recebem o Mirassol, na Ilha do Retiro, no próximo sábado (25 de outubro de 2025), pela 30ª rodada, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

  • 25/10 - 18h30 - Sport x Mirassol
  • 01/11 - 21h - Flamengo x Sport
  • 05/11 - 19h - Sport x Juventude
  • 08/11 - 16h - Sportx Atlético-MG
  • 13/11 - 20h30 - Sport x Flamengo
  • 19/11 - A confirmar - Botafogo x Sport
  • 22/11 - A confirmar - Sport x Vitória
  • 29/11 - A confirmar - Santos x Sport
  • 03/12 - A confirmar - Bahia x Sport
  • 07/12 - A confirmar - Sport x Grêmio

Leia também

Daniel Paulista desabafa após derrota e alerta: "Sport precisa começar a pensar em 2026"
Entrevista

Daniel Paulista desabafa após derrota e alerta: "Sport precisa começar a pensar em 2026"
Internacional x Sport ao vivo (19/10): onde assistir, horário e escalações
Série A

Internacional x Sport ao vivo (19/10): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags