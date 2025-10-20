Sport Sub-17 vence o Santa Cruz e fecha primeira fase na liderança e com melhor ataque do Estadual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leões da Base encerram primeira fase do Pernambucano com vitória em clássico. Equipe possui o melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição

O sub-17 do Sport venceu o Santa Cruz por 1x0 neste sábado (19), no CT José de Andrade Médicis, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Já garantido na liderança do Grupo A, o clube rubro-negro confirmou o bom momento com mais uma vitória e encerrou a etapa inicial com o melhor ataque geral e a segunda melhor defesa da competição.

O gol da vitória dos Leões da Base foi marcado por João Henrique, após assistência de Thallys Índio, em um clássico marcado pela intensidade e pela entrega coletiva. Ao todo, o Leão disputou sete jogos, com seis vitórias e um empate. Foram 27 gols marcados e apenas 2 sofridos.

Autor do gol, o atacante João Henrique destacou a importância do resultado e o desempenho coletivo.

“Foi um jogo disputado, mas conseguimos manter o foco e impor nosso ritmo. Fico feliz por ajudar com mais um gol e, principalmente, por ver o grupo colhendo os frutos de tudo que vem trabalhando todos os dias no CT”.

O técnico Alexandre Silva elogiou a consistência da equipe e o crescimento ao longo da fase classificatória.

“A equipe mostrou maturidade e equilíbrio durante toda a campanha. Fechamos essa fase com desempenho sólido e um grupo que vem evoluindo tecnicamente e emocionalmente. Agora é seguir com o mesmo foco para o mata-mata, que é um campeonato à parte”.

Com o resultado, o Sport aguarda a definição do adversário nas quartas de final do Campeonato Pernambucano sub-17.