Sport | Notícia

Sport teria perdido cerca de R$ 20 milhões com 2025 frustrante, diz presidente

Presidente rubro-negro concedeu entrevista exclusiva ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e analisou o momento do clube no ano

Por Thiago Wagner Publicado em 20/10/2025 às 10:31 | Atualizado em 20/10/2025 às 10:39
Yuri Romão, presidente do Sport
Yuri Romão, presidente do Sport - Paulo Paiva/SCR

Em entrevista exclusiva ao repórter Antônio Gabriel, no Escrete Clube (Rádio Jornal), o presidente do Sport, Yuri Romão, abriu números e reconheceu o aperto no segundo semestre. Segundo ele, as frustrações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além da campanha ruim na Série A, trouxeram grandes impactos às finanças do clube. O mandatário, calcula na ordem de R$ 20 milhões.

“Com a campanha ruim, tivemos supressão grande de receita: bilheteria, sócio, patrocínio e licenciamento. Eu começo com algo em torno de 20 milhões.”

Só de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Sport teria perdido cerca de R$ 10 milhões em premiações. Na Copa do Brasil, o Leão caiu na primeira fase, enquanto que no Nordestão caiu nas quartas de final. “Saídas precoces: Copa do Brasil, cerca de 6,5 milhões, e Copa do Nordeste, cerca de 3,5.”

Entrevista completa de Yuri Romão

Yuri ainda quantificou o peso mensal das despesas. O futebol custaria cerca de R$ 8 milhões ao clube. Logo, sair de competições rentáveis como a Copa do Brasil trazem um impacto grande. “O futebol custa 6,5 milhões por mês; administrativo, mais 1,5. Oito milhões por mês.”

Diante desse cenário, a direção do Sport saberia que haveria dificuldades no segundo semestre. Principalmente porque houve custos extraordinários que, segundo Yuri, foi provocados pelos próprios erros da direção.

"No meio do ano, por conta dos nossos erros, dos nossos equívocos, nós precisamos demitir muita gente. Isso tem custo", disse o mandatário.

Na semana passada, o Sport conviveu com notícias que apontavam atrasos salariais e falta de depósito do FGTS. A direção, contudo, apontou que tudo seria resolvido com a antecipação de alguns aportes da Liga, que o Sport tem acordo para receber algumas parcelas. A próxima seria em dezembro deste ano.

