Sport: Yuri Romão garante que vai cumprir mandato até o fim de 2026

A declaração do mandatário rubro-negro, reeleito no fim do ano passado, foi dada em entrevista ao videcast do Sistema Jornal do Commercio

O presidente do Sport, Yuri Romão, garantiu em entrevista recente que irá cumprir o mandato integralmente até o final de 2026. Romão, reeleito em dezembro do ano passado com expressivos 82,67% dos votos, reafirmou o compromisso com os sócios do clube, mesmo diante de resultados esportivos adversos, como a atual campanha do time na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao Escrete Clube, o presidente foi categórico sobre a continuidade da gestão e descartou a possibilidade de assumir, posteriormente, qualquer outro cargo ou interromper o trabalho à frente do Leão.

"Vai ser uma relação de muito amor. Longe de qualquer possibilidade de assumir um cargo. Eu diria quase impossível. Das minhas energias, do meu tempo, do meu relacionamento pessoal, acho que já entreguei e vou entregar tudo que posso", afirmou Yuri Romão.

O dirigente enfatizou a responsabilidade de honrar a confiança depositada pelos sócios na última eleição e a obrigação de cumprir as promessas de campanha.

"Quero cumprir minha agenda até o final de 2026. Eu me comprometi com o sócio. Tivemos mais de 80% dos votos. É uma obrigação minha e da minha equipe ficar, chegar até o final de 2026, cumprindo tudo aquilo que a gente prometeu", declarou.

Torcedor do Sport

Sobre o futuro após o término de sua gestão, Romão indicou que voltará a ser um torcedor, mas destacou que o conhecimento adquirido como presidente estará à disposição do clube.

"Depois disso, seguirei como um torcedor. Claro, um torcedor com conhecimento de causa, diferente do passado. E, claro, não irei me negar a ajudar qualquer dirigente no futuro, seja situação ou oposição", concluiu o presidente do Sport.