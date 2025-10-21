Palmeiras x LDU: veja onde assistir, horário, escalações e mais da semifinal da Libertadores 2025
Equatorianos e brasileiros se enfrentam em Quito valendo vantagem para o jogo de volta e definir um dos finalistas da atual temporada
LDU e Palmeiras disputam o jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025 nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.
Os times se reencontram após 16 anos em um ambiente decisão na altitude de 2.850 metros. A volta acontece na semana seguinte, dia 23 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.
- 01 empate
- 01 vitória da LDU
- 02 vitórias do Palmeiras
O alviverde segue na busca o tetracampeonato, para se tornar isoladamente o clube brasileiro com mais conquistas da competição internacional. Já os equatorianos tentam repetir o feito de 2008.
A equipe equatoriana eliminou o São Paulo nas quartas de final, com placar agregado de 3 a 0. Enquanto isso, o Verdão superou o River Plate vencendo, de maneira até surpreendente, duas vezes.
O elenco de Tiago Nunes vem de três vitórias nos últimos cinco confrontos oficiais, enquanto o Alviverde perdeu para o Flamengo o embate decisivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações de LDU x Palmeiras
Provável escalação da LDU: Gonzalo Valle; Allala, Ricardo Adé, Quiñónez; Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda), Bryan Ramírez, Villamíl; Alzugaray (Pastrán) e Medina. Técnico: Tiago Nunes.
Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Onde assistir LDU x Palmeiras ao vivo?
A partida tem transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+. Os torcedores também acompanhar o pré-jogo no YouTube, mas para ter acesso às imagens é necessário ser assinantens de um dos canais.
Regulamento da semifinal da Libertadores 2025
Não há regra do gol fora de casa - critério retirado pela Conmebol em 2022. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na fianl vai diretamente decidida nos pênaltis, sem prorrogação.
A decisão, que será disputada em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.
Premiação da semifinal da Libertadores 2025
A premiação total pode chegar a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). O campeão garante a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.
Veja os valores distribuídos a cada fase:
- Fase de grupos: US$ 3 milhões por participação (US$ 300 mil por vitória).
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
- Semifinal: US$ 2,3 milhões.
- Vice-campeão: US$ 7 milhões.
- Campeão: US$ 23 milhões.