Flamengo x Racing: veja onde assistir, horário, escalações e mais da semifinal da Libertadores 2025

Confira também informações sobre o regulamento do mata-mata da competição e premiação repassada pela Conmebol em caso de classificação

O Flamengo enfrenta o Racing-ARG nesta quarta-feira (22/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025.

A partida marca o início da briga por uma vaga na grande decisão do torneio sul-americano contra Palmeiras ou LDU-EQU, que jogam na quinta-feira (23/10), em Quito, no Equador.

Maracanã lotado pelos torcedores doFlamengo - Paula Reis/Flamengo

Depois de ganhar do Verdão por 3 a 1, em disputa direta pelo título do Brasileirão Série A 2025, o Mengão muda o foco. O Rubro-negro chegou nesta fase após eliminar o Estudiantes.

Já a equipe do El Cilindro de Avellaneda tenta repetir o feito histórico do ano de 1967, quando conquistou seu único título da competição. O time argentino superou o Vélez nas quartas de final.

Onde assistir Flamengo x Racing ao vivo?

O confronto terá transmissão da TV Globo, em televisão aberta para todo o Brasil, com retransmissão gratuita no Globoplay, além GeTV. A opção da Paramount+ será só para assinantes.

Prováveis escalações de Flamengo x Racing

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Desfalques do Flamengo:

Saúl – lesão no tornozelo esquerdo (dúvida)

De la Cruz – lesão no joelho.



Allan – dores no tornozelo esquerdo.



Everton Cebolinha – lesão muscular no quadril.



Léo Ortiz – distensão no ligamento do tornozelo direito.

Saúl em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Instagram/Flamengo

Provável escalação do Racing: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo e Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Nardoni, Almendra, Solari, Adrián Martínez e Conechny (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

Desfalques do Racing:

Gabriel Arias – rompimento dos ligamentos da clavícula.



Alan Forneris – lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.



Franco Pardo – lesão muscular no adutor da coxa esquerda.



Elias Torres – ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Regulamento da semifinal da Libertadores 2025

Não há gol qualificado fora de casa - critério abolido pela Conmebol em 2022. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga vai diretamente para os pênaltis, sem prorrogação.

A final, que será disputada em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro de 2025. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.

Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Premiação da semifinal da Libertadores 2025

O prêmio total chega a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). O campeão ainda garante a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.



Veja os valores distribuídos a cada fase: