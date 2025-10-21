Flamengo x Racing: veja onde assistir, horário, escalações e mais da semifinal da Libertadores 2025
Confira também informações sobre o regulamento do mata-mata da competição e premiação repassada pela Conmebol em caso de classificação
O Flamengo enfrenta o Racing-ARG nesta quarta-feira (22/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025.
A partida marca o início da briga por uma vaga na grande decisão do torneio sul-americano contra Palmeiras ou LDU-EQU, que jogam na quinta-feira (23/10), em Quito, no Equador.
Depois de ganhar do Verdão por 3 a 1, em disputa direta pelo título do Brasileirão Série A 2025, o Mengão muda o foco. O Rubro-negro chegou nesta fase após eliminar o Estudiantes.
Já a equipe do El Cilindro de Avellaneda tenta repetir o feito histórico do ano de 1967, quando conquistou seu único título da competição. O time argentino superou o Vélez nas quartas de final.
Onde assistir Flamengo x Racing ao vivo?
O confronto terá transmissão da TV Globo, em televisão aberta para todo o Brasil, com retransmissão gratuita no Globoplay, além GeTV. A opção da Paramount+ será só para assinantes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações de Flamengo x Racing
Provável escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
Desfalques do Flamengo:
- Saúl – lesão no tornozelo esquerdo (dúvida)
- De la Cruz – lesão no joelho.
- Allan – dores no tornozelo esquerdo.
- Everton Cebolinha – lesão muscular no quadril.
- Léo Ortiz – distensão no ligamento do tornozelo direito.
Provável escalação do Racing: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo e Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Nardoni, Almendra, Solari, Adrián Martínez e Conechny (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.
Desfalques do Racing:
- Gabriel Arias – rompimento dos ligamentos da clavícula.
- Alan Forneris – lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
- Franco Pardo – lesão muscular no adutor da coxa esquerda.
- Elias Torres – ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
Regulamento da semifinal da Libertadores 2025
Não há gol qualificado fora de casa - critério abolido pela Conmebol em 2022. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga vai diretamente para os pênaltis, sem prorrogação.
A final, que será disputada em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro de 2025. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.
Premiação da semifinal da Libertadores 2025
O prêmio total chega a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). O campeão ainda garante a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.
Veja os valores distribuídos a cada fase:
- Fase de grupos: US$ 3 milhões por participação (US$ 300 mil por vitória).
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
- Semifinal: US$ 2,3 milhões.
- Vice-campeão: US$ 7 milhões.
- Campeão: US$ 23 milhões.