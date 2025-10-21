fechar
Onde assistir | Notícia

Flamengo x Racing: veja onde assistir, horário, escalações e mais da semifinal da Libertadores 2025

Confira também informações sobre o regulamento do mata-mata da competição e premiação repassada pela Conmebol em caso de classificação

Por Robert Sarmento Publicado em 21/10/2025 às 11:42
Pedro celebra gol pelo Flamengo no Maracanã
Pedro celebra gol pelo Flamengo no Maracanã - Instagram/Flamengo

O Flamengo enfrenta o Racing-ARG nesta quarta-feira (22/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025.

A partida marca o início da briga por uma vaga na grande decisão do torneio sul-americano contra Palmeiras ou LDU-EQU, que jogam na quinta-feira (23/10), em Quito, no Equador.

Paula Reis/Flamengo
Maracanã lotado pelos torcedores doFlamengo - Paula Reis/Flamengo

Depois de ganhar do Verdão por 3 a 1, em disputa direta pelo título do Brasileirão Série A 2025, o Mengão muda o foco. O Rubro-negro chegou nesta fase após eliminar o Estudiantes.

Já a equipe do El Cilindro de Avellaneda tenta repetir o feito histórico do ano de 1967, quando conquistou seu único título da competição. O time argentino superou o Vélez nas quartas de final.

Onde assistir Flamengo x Racing ao vivo?

O confronto terá transmissão da TV Globo, em televisão aberta para todo o Brasil, com retransmissão gratuita no Globoplay, além GeTV. A opção da Paramount+ será só para assinantes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações de Flamengo x Racing

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Desfalques do Flamengo:

  • Saúl – lesão no tornozelo esquerdo (dúvida)
  • De la Cruz – lesão no joelho.
  • Allan – dores no tornozelo esquerdo.
  • Everton Cebolinha – lesão muscular no quadril.
  • Léo Ortiz – distensão no ligamento do tornozelo direito.

Instagram/Flamengo
Saúl em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Instagram/Flamengo

Provável escalação do Racing: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo e Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Nardoni, Almendra, Solari, Adrián Martínez e Conechny (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

Desfalques do Racing:

  • Gabriel Arias – rompimento dos ligamentos da clavícula.
  • Alan Forneris – lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
  • Franco Pardo – lesão muscular no adutor da coxa esquerda.
  • Elias Torres – ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Regulamento da semifinal da Libertadores 2025

Não há gol qualificado fora de casa - critério abolido pela Conmebol em 2022. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga vai diretamente para os pênaltis, sem prorrogação.

Leia Também

A final, que será disputada em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro de 2025. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.

Instagram/Conmebol
Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Premiação da semifinal da Libertadores 2025

O prêmio total chega a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). O campeão ainda garante a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.

Veja os valores distribuídos a cada fase:

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões por participação (US$ 300 mil por vitória).
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões.
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões.
  • Campeão: US$ 23 milhões.

Leia também

Transmissão Flamengo x Palmeiras ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pelo Brasileirão Série A 2025
Briga pelo título

Transmissão Flamengo x Palmeiras ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pelo Brasileirão Série A 2025
Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco tem evento imobilário na mesma data
Calendário

Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco tem evento imobilário na mesma data

Compartilhe

Tags