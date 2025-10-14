Santa Cruz acerta empréstimo de Thiaguinho ao ABC; veja detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atacante de 27 anos tem contrato com o tricolor até dezembro de 2027, mas após perder espaço no Santa, defenderá o time potiguar na próxima temporada

O Santa Cruz já volta seus olhares para 2026. Vice-campeão da Série D, a Cobra Coral passará por reformulação no elenco, algo confirmado pelo treinador Marcelo Cabo em participação no programa Fórum Esportivo, como João Victor Amorim, na Rádio Jornal, da última segunda-feira (14).

E a primeira saída será a do atacante Thiaguinho, que será emprestado ao ABC até dezembro do próximo ano, 2026, a informação foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Gustavo Cartaxo, ao ge, e o anúncio oficial por parte dos clubes ainda não foi realizado.

Em contato com o Blog do Torcedor, o executivo tricolor, Harlei Menezes, confirmou que há negociações, mas não informou sobre um desfecho positivo ou negativo.

Esta será a segunda passagem do jogador de 27 anos pelo clube potiguar. Em 2020, Thiaguinho disputou apenas duas partidas pelo ABC e marcou dois gols antes de ser negociado pela Jacuipense com o Vila Nova por empréstimo.

Thiaguinho disputou 34 partidas com a camisa tricolor em 2025 e marcou 10 gols sendo um destaque no início da temporada, mas perdendo espaço no segundo semestre sob o comando de Marcelo Cabo.

Lembrando que o atacante tem contrato com o Santa, que adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador junto a Jacuipense no começo do ano, até dezembro de 2027.