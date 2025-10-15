fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz: Harlei Menezes confirma negociações para renovação

Executivo de futebol do clube coral possui negociações avançadas para a permanência no Arruda em 2026; Planejamento do elenco já está em andamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 15:06
Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz
Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz - Reprodução: Evelyn Victoria/ Santa Cruz

O Santa Cruz está próximo de renovar o contrato com o executivo de futebol Harlei Menezes. As negociações estão em andamento.

Em contato com o Blog do Torcedor, Harlei confirmou as conversas e informou que as duas partes "estão conversando". Segundo o GE, a proposta está na mesa, encaminhando-se para uma conclusão.

Harlei Menezes está no Santa Cruz desde setembro de 2024. Antes de chegar ao Tricolor do Arruda, o ex-goleiro trabalhou no Goiás, clube onde foi ídolo como jogador.

Santa Cruz inicia planejamento para 2026

O Santa Cruz também iniciou o planejamento do elenco para 2026. Harlei Menezes confirmou que o clube mapeia possíveis permanências e renovações e afirmou que o assunto é discutido internamente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na última terça-feira (14), foram confirmadas as negociações entre Santa Cruz e ABC pelo empréstimo do atacante Thiaguinho, que permaneceria no clube potiguar até dezembro de 2026. Seria sua segunda passagem pelo Elefante.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o treinador Marcelo Cabo confirmou que haverá uma reformulação no elenco para a disputa da Série C.

Leia também

Marcelo Cabo exalta Thiago Galhardo, mas evita cravar permanência do atacante: "Estamos fazendo avaliações"
Avaliação

Marcelo Cabo exalta Thiago Galhardo, mas evita cravar permanência do atacante: "Estamos fazendo avaliações"
Santa Cruz reformulará o elenco para 2026 e Marcelo Cabo explica os detalhes; veja como estão os contratos
Jogadores

Santa Cruz reformulará o elenco para 2026 e Marcelo Cabo explica os detalhes; veja como estão os contratos

Compartilhe

Tags