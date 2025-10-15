Santa Cruz: Harlei Menezes confirma negociações para renovação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Executivo de futebol do clube coral possui negociações avançadas para a permanência no Arruda em 2026; Planejamento do elenco já está em andamento

O Santa Cruz está próximo de renovar o contrato com o executivo de futebol Harlei Menezes. As negociações estão em andamento.

Em contato com o Blog do Torcedor, Harlei confirmou as conversas e informou que as duas partes "estão conversando". Segundo o GE, a proposta está na mesa, encaminhando-se para uma conclusão.

Harlei Menezes está no Santa Cruz desde setembro de 2024. Antes de chegar ao Tricolor do Arruda, o ex-goleiro trabalhou no Goiás, clube onde foi ídolo como jogador.

Santa Cruz inicia planejamento para 2026

O Santa Cruz também iniciou o planejamento do elenco para 2026. Harlei Menezes confirmou que o clube mapeia possíveis permanências e renovações e afirmou que o assunto é discutido internamente.

Na última terça-feira (14), foram confirmadas as negociações entre Santa Cruz e ABC pelo empréstimo do atacante Thiaguinho, que permaneceria no clube potiguar até dezembro de 2026. Seria sua segunda passagem pelo Elefante.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o treinador Marcelo Cabo confirmou que haverá uma reformulação no elenco para a disputa da Série C.