Nautico | Notícia

Náutico deve votar antecipação das eleições na semana que vem; Confira provável data

Os preparativos para a próxima temporada do Timbu já estão em andamento, e essa decisão poderá influenciar a permanência de Hélio dos Anjos no clube

Por João Victor Tavares Publicado em 15/10/2025 às 17:02 | Atualizado em 15/10/2025 às 17:54
Sede do Clube Náutico Capibaribe
Sede do Clube Náutico Capibaribe - Divulgação/Site do Náutico

A temporada do Náutico chegou ao fim, mas os preparativos para o ano de 2026 já estão prestes a começar. Entre os assuntos em pauta, está a possível antecipação das eleições do clube alvirrubro.

Inicialmente, o pleito eleitoral estava marcado para a primeira quinzena de dezembro. No entanto, segundo informações apuradas pelo Blog do Torcedor com fontes do conselho, nesta quarta-feira (15), o Conselho Deliberativo votará sobre a possível antecipação da eleição na próxima semana.

Caso a antecipação seja aprovada, o Conselho terá pelo menos 30 dias para lançar o edital, o que pode fazer com que as eleições ocorram entre 15 e 30 de novembro. A informação foi divulgada pela Folha de PE e confirmada pelo Blog.

O atual presidente, Bruno Becker, ainda não confirmou se disputará a reeleição. Nos bastidores, pelo menos um grupo de oposição já se movimenta para lançar um candidato à disputa.

Lembrando que o presidente eleito comandará o clube no biênio 2026/2027.

Comissão Eleitoral

Na última reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 6 de outubro, foi aprovada a composição da Comissão Eleitoral, que conta com:

  • José Henrique Wanderley Filho – presidente do TJD-PE
  • Eurico Correia de Barros Filho – vice-presidente do TJD-PE
  • Bruno Batista – ex-presidente da OAB-PE
  • Arnaldo de Lima Borges Neto – conselheiro
  • Gabriel Cavalcanti Neto – conselheiro

Junto a Aluísio Xavier, eles vão conduzir as discussões sobre a antecipação do pleito. A expectativa é que a eleição seja realizada em novembro de 2025.

