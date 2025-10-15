Náutico deve votar antecipação das eleições na semana que vem; Confira provável data
Os preparativos para a próxima temporada do Timbu já estão em andamento, e essa decisão poderá influenciar a permanência de Hélio dos Anjos no clube
A temporada do Náutico chegou ao fim, mas os preparativos para o ano de 2026 já estão prestes a começar. Entre os assuntos em pauta, está a possível antecipação das eleições do clube alvirrubro.
Inicialmente, o pleito eleitoral estava marcado para a primeira quinzena de dezembro. No entanto, segundo informações apuradas pelo Blog do Torcedor com fontes do conselho, nesta quarta-feira (15), o Conselho Deliberativo votará sobre a possível antecipação da eleição na próxima semana.
Caso a antecipação seja aprovada, o Conselho terá pelo menos 30 dias para lançar o edital, o que pode fazer com que as eleições ocorram entre 15 e 30 de novembro. A informação foi divulgada pela Folha de PE e confirmada pelo Blog.
O atual presidente, Bruno Becker, ainda não confirmou se disputará a reeleição. Nos bastidores, pelo menos um grupo de oposição já se movimenta para lançar um candidato à disputa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lembrando que o presidente eleito comandará o clube no biênio 2026/2027.
Comissão Eleitoral
Na última reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 6 de outubro, foi aprovada a composição da Comissão Eleitoral, que conta com:
- José Henrique Wanderley Filho – presidente do TJD-PE
- Eurico Correia de Barros Filho – vice-presidente do TJD-PE
- Bruno Batista – ex-presidente da OAB-PE
- Arnaldo de Lima Borges Neto – conselheiro
- Gabriel Cavalcanti Neto – conselheiro
Junto a Aluísio Xavier, eles vão conduzir as discussões sobre a antecipação do pleito. A expectativa é que a eleição seja realizada em novembro de 2025.
NÁUTICO inicia processo para antecipação das ELEIÇÕES para PRESIDENTE