fechar
notícias | Notícia

Edno Melo descarta candidatura e Bruno Becker segue isolado no Náutico; Sport enfrenta atrasos e incerteza em jogo contra o Flamengo

Ralph de Carvalho analisa os bastidores eleitorais alvirrubros e os desafios financeiros, técnicos e logísticos do Sport Club do Recife

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 15/10/2025 às 17:22
Sede do Clube Náutico Capibaribe
Sede do Clube Náutico Capibaribe - Divulgação/Site do Náutico

Na coluna O Bola de Ouro, na Rádio Jornal, Ralph de Carvalho trouxe novas informações sobre o cenário político do Náutico e os problemas enfrentados pelo Sport, dentro e fora de campo.

Eleições no Náutico: fim da hipótese de “bate-chapa”

Circulava nos bastidores alvirrubros a possibilidade de que Edno Melo, ex-presidente do clube, formasse uma chapa para disputar a eleição contra Bruno Becker. A informação chegou a ser ventilada por conselheiros como Paulo Monteiro.

No entanto, em conversa pela manhã com o comentarista, Edno Melo negou qualquer intenção de candidatura: “Eu não tenho interesse. Não tenho nada a provar no Náutico. Já fiz muita coisa pelo clube e continuarei ajudando sem ser candidato.”

Edno lembrou conquistas importantes sob sua gestão – como o fim de um jejum de 14 anos, os três títulos e o acesso à Série B com a folha salarial em dia. Com isso, a ideia de disputa eleitoral esfria e Bruno Becker, ainda não oficializado, permanece isolado como única possível candidatura.

Sport x Flamengo: local indefinido e temor de mudança de estado

A Federação Pernambucana de Futebol informou que a definição do local para Sport x Flamengo, marcado para o próximo dia 13, deve sair ainda hoje. O Sport está de acordo, mas a decisão depende da CBF e do clube carioca.
Ralph alertou para o risco de transferência do jogo para outro estado — hipótese que preocupa a torcida:

“Espero que o Sport não repita o caso do Botafogo-PB, que tirou o jogo da sua torcida. É preciso respeitar o torcedor.”

Salários atrasados e falhas de planejamento

Outro ponto crítico é o atraso salarial no Sport, que atinge apenas os jogadores. O diretor Ambrogini afirmou que os pagamentos seguem “o fluxo de caixa”, ou seja: pagam quando o dinheiro entra.

Para Ralph, o cenário contrasta com o discurso de estabilidade do presidente Yuri Romão, que havia antecipado uma folha enxuta, recursos da Liga e parte da venda de Pedro Lima.

“Houve erro de planejamento no futebol. Vieram jogadores caros que não renderam e o time precisou ser reformulado.”

Time modificado e jogo duro contra o Ceará

Para o confronto desta quinta, contra o Ceará, o Sport tem desfalques importantes: Ramon, Rivera e Hyoran. João Silva, Pedro Augusto e Lucas Lima retornam ao time.
Ralph considerou o duelo “duríssimo”:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“É jogo encardido. Mas com Lucas Lima, Derik e Gabriel, o Sport tem peças de destaque no elenco.”

Nordestinos em alta na Seleção

O comentarista celebrou a evolução do futebol regional, com quatro jogadores do Nordeste convocados à Seleção Sub-17 — algo inédito. Bahia, Fortaleza, Vitória, Sport e Ceará na Série A reforçam esse novo protagonismo.

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Hélio e Guilherme ressaltam que Náutico não pode demorar para começar planejamento para 2026
Planejamento

Hélio e Guilherme ressaltam que Náutico não pode demorar para começar planejamento para 2026
FPF deve antecipar início do Pernambucano 2026 para evitar jogos no Carnaval
Estadual

FPF deve antecipar início do Pernambucano 2026 para evitar jogos no Carnaval

Compartilhe

Tags