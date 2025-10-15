Edno Melo descarta candidatura e Bruno Becker segue isolado no Náutico; Sport enfrenta atrasos e incerteza em jogo contra o Flamengo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ralph de Carvalho analisa os bastidores eleitorais alvirrubros e os desafios financeiros, técnicos e logísticos do Sport Club do Recife

Na coluna O Bola de Ouro, na Rádio Jornal, Ralph de Carvalho trouxe novas informações sobre o cenário político do Náutico e os problemas enfrentados pelo Sport, dentro e fora de campo.

Eleições no Náutico: fim da hipótese de “bate-chapa”

Circulava nos bastidores alvirrubros a possibilidade de que Edno Melo, ex-presidente do clube, formasse uma chapa para disputar a eleição contra Bruno Becker. A informação chegou a ser ventilada por conselheiros como Paulo Monteiro.



No entanto, em conversa pela manhã com o comentarista, Edno Melo negou qualquer intenção de candidatura: “Eu não tenho interesse. Não tenho nada a provar no Náutico. Já fiz muita coisa pelo clube e continuarei ajudando sem ser candidato.”

Edno lembrou conquistas importantes sob sua gestão – como o fim de um jejum de 14 anos, os três títulos e o acesso à Série B com a folha salarial em dia. Com isso, a ideia de disputa eleitoral esfria e Bruno Becker, ainda não oficializado, permanece isolado como única possível candidatura.

Sport x Flamengo: local indefinido e temor de mudança de estado

A Federação Pernambucana de Futebol informou que a definição do local para Sport x Flamengo, marcado para o próximo dia 13, deve sair ainda hoje. O Sport está de acordo, mas a decisão depende da CBF e do clube carioca.

Ralph alertou para o risco de transferência do jogo para outro estado — hipótese que preocupa a torcida:

“Espero que o Sport não repita o caso do Botafogo-PB, que tirou o jogo da sua torcida. É preciso respeitar o torcedor.”

Salários atrasados e falhas de planejamento

Outro ponto crítico é o atraso salarial no Sport, que atinge apenas os jogadores. O diretor Ambrogini afirmou que os pagamentos seguem “o fluxo de caixa”, ou seja: pagam quando o dinheiro entra.



Para Ralph, o cenário contrasta com o discurso de estabilidade do presidente Yuri Romão, que havia antecipado uma folha enxuta, recursos da Liga e parte da venda de Pedro Lima.

“Houve erro de planejamento no futebol. Vieram jogadores caros que não renderam e o time precisou ser reformulado.”

Time modificado e jogo duro contra o Ceará

Para o confronto desta quinta, contra o Ceará, o Sport tem desfalques importantes: Ramon, Rivera e Hyoran. João Silva, Pedro Augusto e Lucas Lima retornam ao time.

Ralph considerou o duelo “duríssimo”:

“É jogo encardido. Mas com Lucas Lima, Derik e Gabriel, o Sport tem peças de destaque no elenco.”

Nordestinos em alta na Seleção

O comentarista celebrou a evolução do futebol regional, com quatro jogadores do Nordeste convocados à Seleção Sub-17 — algo inédito. Bahia, Fortaleza, Vitória, Sport e Ceará na Série A reforçam esse novo protagonismo.



Acompanhe na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/bate-futebol-ralph-carvalho-06-02/" target="_blank">A importância financeira da Copa do Brasil para o Santa Cruz</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

