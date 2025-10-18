Santa Cruz encaminha contratação de zagueiro que estava disputando a Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ianson assinou um pré-contrato com o Tricolor do Arruda para o próximo ano e disputará a titularidade com William Alves, Eurico e Matheus Vinícius

O Santa Cruz possui a primeira contratação encaminhada para a temporada de 2026. O zagueiro Ianson, de 30 anos, assinou um pré-contrato com o Tricolor. O defensor disputou a Série C do Campeonato Brasileiro neste ano pelo Tombense, cujo clube encerrou as atividades na temporada em agosto, sendo rebaixado como lanterna da competição.

Pelo Tombense, o jogador, que estava emprestado pelo Brusque, foi titular em 16 das 19 rodadas do torneio. Antes disso, o zagueiro havia participado de 10 partidas pelo time catarinense no Campeonato Estadual, onde marcou um gol.

No Santa Cruz, Ianson se juntará a outros nomes do setor defensivo, como o capitão William Alves (que teve seu contrato renovado), Eurico e Matheus Vinícius.

Histórico do zagueiro

Natural do Rio Grande do Sul, o zagueiro iniciou a trajetória nas categorias de base do Caxias e, em seguida, teve uma passagem pelo Criciúma, antes de estrear profissionalmente pelo Atlético Tubarão.

Em 2016, ele começou a primeira de nove temporadas no Brusque, clube que mais defendeu na carreira, somando 214 jogos. Foi no time catarinense que ele trabalhou com o técnico Marcelo Cabo em 2024, que inclusive o indicou ao Santa Cruz.

Pelo Brusque, Ianson coleciona títulos importantes, como a Série D em 2019, o Campeonato Estadual em 2022, o bicampeonato da Copa Santa Catarina (2018 e 2019) e a Recopa Catarinense em 2020 e 2023. No entanto, também fez parte do elenco rebaixado para a Série C no ano passado.

