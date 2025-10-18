Executivo do Náutico abre o jogo sobre bastidores do acesso à Série B: "Ousadia foi o diferencial"
Edgard Montemor destacou a estratégia do clube em apostar em nomes experientes e reforços pontuais para alcançar o retorno à Série B
O acesso do Náutico não foi apenas fruto da recuperação dentro de campo. Houve também planejamento e ousadia nos bastidores, segundo Edgard Montemor. O executivo de futebol destacou, em entrevista à Rádio Jornal, que o sucesso da campanha passou por decisões firmes tomadas pela diretoria e pela chegada do técnico Hélio dos Anjos, que trouxe experiência e equilíbrio ao elenco.
"Concordo que o Náutico era top 3, quem sabe top 2 em rendimento. Não só pelas opções do time titular, mas também pelo banco. Em vários jogos faltaram atletas, mas quem entrou deu conta. Isso mostrou a força do elenco", afirmou Montemor.
O dirigente valorizou o papel do presidente Bruno Becker e do vice de futebol Eduardo Granja nas escolhas durante a temporada, que acabou com a vitória sobre o Brusque.
"Eles foram agressivos no pensamento. Trouxeram o Hélio dos Anjos com a ajuda do Ítalo, e depois vieram reforços pontuais. Sempre dissemos que o Náutico não faria contratações por quantidade e, sim, por qualidade — e foi exatamente o que aconteceu", disse.
Estrelas do Náutico
Nomes como Muriel, Vinícius, Carlinhos e Mateus Silva reforçaram setores carentes e deram equilíbrio à equipe. Para Montemor, a assertividade do clube foi um marco.
"Fomos muito específicos nas contratações. E o resultado está aí: subimos jogando um futebol competitivo e consistente", concluiu.
Com essa base, o Náutico encerra 2025 com o objetivo alcançado e já mira a montagem de um elenco capaz de competir em alto nível na Série B 2026.