Executivo do Náutico abre o jogo sobre bastidores do acesso à Série B: "Ousadia foi o diferencial"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Edgard Montemor destacou a estratégia do clube em apostar em nomes experientes e reforços pontuais para alcançar o retorno à Série B

O acesso do Náutico não foi apenas fruto da recuperação dentro de campo. Houve também planejamento e ousadia nos bastidores, segundo Edgard Montemor. O executivo de futebol destacou, em entrevista à Rádio Jornal, que o sucesso da campanha passou por decisões firmes tomadas pela diretoria e pela chegada do técnico Hélio dos Anjos, que trouxe experiência e equilíbrio ao elenco.

"Concordo que o Náutico era top 3, quem sabe top 2 em rendimento. Não só pelas opções do time titular, mas também pelo banco. Em vários jogos faltaram atletas, mas quem entrou deu conta. Isso mostrou a força do elenco", afirmou Montemor.

O dirigente valorizou o papel do presidente Bruno Becker e do vice de futebol Eduardo Granja nas escolhas durante a temporada, que acabou com a vitória sobre o Brusque.

"Eles foram agressivos no pensamento. Trouxeram o Hélio dos Anjos com a ajuda do Ítalo, e depois vieram reforços pontuais. Sempre dissemos que o Náutico não faria contratações por quantidade e, sim, por qualidade — e foi exatamente o que aconteceu", disse.

Estrelas do Náutico

Nomes como Muriel, Vinícius, Carlinhos e Mateus Silva reforçaram setores carentes e deram equilíbrio à equipe. Para Montemor, a assertividade do clube foi um marco.

"Fomos muito específicos nas contratações. E o resultado está aí: subimos jogando um futebol competitivo e consistente", concluiu.

Com essa base, o Náutico encerra 2025 com o objetivo alcançado e já mira a montagem de um elenco capaz de competir em alto nível na Série B 2026.